Миколаївщина, Дніпропетровщина та Харківщина отримали енергообладнання від міжнародних партнерів майже на 1 млн євро, - Міненерго

Миколаївська, Дніпропетровська та Харківська області отримали енергетичне обладнання майже на 1 мільйон євро. Допомогу надали міжнародні партнери через Фонд підтримки енергетики України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформували у Міністерстві енергетики України.

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Найбільшу партію обладнання отримала Миколаївська область. За підтримки німецького банку розвитку KfW, який діє від імені Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, до регіону передали обладнання майже на 800 тисяч євро.

Дніпропетровська область отримала енергообладнання на понад 166 тисяч євро. Його профінансувало Шведське агентство з міжнародного розвитку та співробітництва (Sida).

Для Харківської області Міністерство закордонних справ Данії забезпечило постачання обладнання вартістю майже 20 тисяч євро.

У Міністерстві енергетики наголосили, що кожна така поставка допомагає відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру, підвищує стійкість української енергосистеми до російських атак та забезпечує стабільне електропостачання для населення і підприємств.

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