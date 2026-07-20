Сын Шуфрича после отпуска не вернулся в роту резерва ТрО, где у него были привилегированные условия, - СМИ

Сын известного украинского политика Нестор Несторович Шуфрич был зачислен в роту резерва 241-й отдельной бригады ТрО, однако после отпуска на место службы не вернулся.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Привилегированные условия пребывания в роте резерва

По данным источников издания, он проживал в лучших условиях, чем другие военнослужащие, пользовался мобильным телефоном и самостоятельно решал, когда посещать занятия.

В частности, Шуфрич-младший почему-то оказался не в общей казарме для мобилизованных, а поселился в комнате отдыха администрации.

Там у него была собственная односпальная кровать и все необходимое для комфортного сна.

Телефоны у всех принудительно мобилизованных отбирали сразу по прибытии, но у Шуфрича телефон почему-то остался при себе. Мужчина сидел в общем коридоре под камерами наблюдения и общался по телефону сколько хотел.

Впоследствии всем выдали форму. Плиты и шлем Нестору Несторовичу передали свои — керамические.

Мужчина также с удовольствием рассказывал, кто он, как сюда попал и как он и его семья недовольны преследованием его отца.

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Как Шуфрич-младший оказался в резервной роте?

По его словам, у него было бронирование, которое он должен был вот-вот продлить, но был остановлен Печерским РТЦК, доставлен на экспресс-ВЛК, а затем привезен в резервную роту 241-й бригады.

Он рассказал, что ехал к девушке и в парадной форме его поймали печерские сотрудники ТЦК: "Как будто какой-то его приятель за день до этого заплатил "двадцатку", чтобы выйти из этого, и он тоже мог бы так поступить, но он человек принципиальный. Рассказывал о Закарпатье, откуда родом, о своём брате, который воюет и занимается дронами".

Впоследствии Нестору Шуфричу одобрили отпуск "по семейным обстоятельствам", из которого он в роту на момент написания текста так и не вернулся.

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Что известно о Шуфриче-младшем?

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 августа 2017 года сын народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобиле Bentley на пешеходном переходе на улице Шота Руставели в центре Киева сбил пешехода. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами. Полиция возбудила по факту ДТП уголовное дело по ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса.