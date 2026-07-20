Син Шуфрича після відпустки не повернувся до роти резерву ТрО, де мав привілейовані умови, - ЗМІ

Син відомого українського політика Нестор Несторович Шуфрич був зарахований до роти резерву 241-ї окремої бригади ТрО, однак після відпустки до місця служби не повернувся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Привілейовані умови перебування у роті резерву

За даними джерел видання, він проживав у кращих умовах, ніж інші військовослужбовці, користувався мобільним телефоном і самостійно вирішував, коли відвідувати заняття.

Зокрема, Шуфрич-молодший чомусь опинився не в загальній казармі для мобілізованих, а оселився в кімнаті для відпочинку адміністрації.

Там в нього було власне одинарне ліжко і все для комфортного сну.

Телефони у всіх примусово мобілізованих відбирали одразу по заїзду, але у Шуфрича телефон чомусь був при собі. Чоловік сидів у загальному коридорі під камерами спостереження і спілкувався телефоном скільки хотів.

Згодом всім видали форму. Плити і шолом Нестору Несторовичу передали свої - керамічні.

Чоловік також залюбки розказував хто він, як сюди потрапив і як він і його родина незадоволені переслідуванням його батька.

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Як Шуфрич-молодший опинився у резервній роті?

З його слів, у нього було бронювання, яке він мав би от-от продовжити, але був зупинений Печерським РТЦК, доставлений на експрес ВЛК, і згодом привезений в резервну роту 241-ї бригади.

Він розповів, що їхав до дівчини і під парадним його спіймали печерські ТЦКшники: "Як якийсь його приятель за день до того заплатив "двадцятку" щоб вийти з нього, і він би теж так міг, але він людина принципова. Розповідав про Закарпаття звідки родом, про свого брата який воює і займається дронами".

Згодом Нестору Шуфричу підписали відпустку "за сімейними обставинами", з якої він в роту на момент написання тексту так і не повернувся.

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Що про Шуфрича-молодшого відомо?

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 26 серпня 2017 року син народного депутата Нестора Шуфрича (Нестор Несторович) на автомобілі Bentley на пішохідному переході на вулиці Шота Руставелі в центрі Києва збив пішохода. Потерпілий був госпіталізований з численними травмами. Поліція відкрила за фактом ДТП кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.