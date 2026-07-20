Антиукраинский политик Чарнек проигрывает борьбу за кресло премьера Польши, - опрос

Большинство поляков не поддерживают кандидатуру известного своими антиукраинскими заявлениями политика Пшемыслава Чарнека на пост премьер-министра страны. Согласно результатам социологического опроса, фаворитом среди потенциальных кандидатов от партии "Право и справедливость" остается бывший глава правительства Матеуш Моравецкий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу польского издания Wirtualna Polska.

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За Матеуша Моравецкого высказались 40,7% респондентов, тогда как Пшемыслава Чарнека поддержали лишь 18% опрошенных. Еще 41,3% участников исследования ответили, что не определились или не смогли дать ответ.

Среди сторонников нынешней польской власти Моравецкого лучшим кандидатом на пост премьера считают 40% респондентов. Чарнека в этой группе поддержали лишь 2%.

В то же время среди избирателей оппозиции результаты оказались почти одинаковыми: 37% отдали предпочтение Моравецкому, а 36% - Чарнеку.

Опрос проводился 16–17 июля 2026 года среди тысячи совершеннолетних жителей Польши. Максимальная погрешность исследования составляет 3 процентных пункта при уровне доверия 95%.

Ранее Пшемыслав Чарнек заявил, что партия "Право и справедливость" призывает польское правительство выступить против вступления Украины в Европейский Союз.

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