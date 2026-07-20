Антиукраїнський політик Чарнек програє боротьбу за крісло прем’єра Польщі, - опитування

Більшість поляків не підтримують кандидатуру відомого антиукраїнськими заявами політика Пшемислава Чарнека на посаду прем'єр-міністра країни. Згідно з результатами соціологічного опитування, фаворитом серед потенційних кандидатів від партії "Право і справедливість" залишається колишній глава уряду Матеуш Моравецький.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення польського видання Wirtualna Polska.

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За Матеуша Моравецького висловилися 40,7% респондентів, тоді як Пшемислава Чарнека підтримали лише 18% опитаних. Ще 41,3% учасників дослідження відповіли, що не визначилися або не змогли дати відповідь.

Серед прихильників нинішньої польської влади Моравецького найкращим кандидатом на посаду прем'єра вважають 40% респондентів. Чарнека в цій групі підтримали лише 2%.

Водночас серед виборців опозиції результати виявилися майже однаковими: 37% віддали перевагу Моравецькому, а 36% – Чарнеку.

Опитування проводили 16–17 липня 2026 року серед тисячі повнолітніх жителів Польщі. Максимальна похибка дослідження становить 3 відсоткові пункти за рівня довіри 95%.

Раніше Пшемислав Чарнек заявив, що партія "Право і справедливість" закликає польський уряд виступити проти вступу України до Європейського Союзу.

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