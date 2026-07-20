Россия убила уже 760 украинских спортсменов и тренеров, а МОК смягчает ограничения для РФ, - Бедный

С начала полномасштабной войны Россия убила 760 украинских спортсменов и тренеров. В то же время Международный олимпийский комитет отменил ограничения в отношении российских спортсменов, признав, что основания для санкций устранены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный.

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По словам министра, 7 июля МОК принял решение об отмене ограничений для российских спортсменов, мотивируя это тем, что Россия якобы устранила нарушения, из-за которых ранее были введены санкции.

Бедный утверждает, что на самом деле российская сторона прибегла к юридической манипуляции. В частности, Российский олимпийский комитет ликвидировал в своем уставе категорию "региональных советов", из-за чего из структуры автоматически исчезли не только четыре временно оккупированные украинские области, но и все 85 регионов самой РФ.

"Это сделали исключительно для того, чтобы наши области автоматически выпали из структуры. Ведь точечное исключение только украинских регионов в самой России восприняли бы как признание того, что эти территории им не принадлежат", — пояснил министр.

Он подчеркнул, что формальные изменения в уставе не меняют сути: Россия продолжает войну против Украины, а спорт по-прежнему использует в качестве инструмента государственной пропаганды, в частности на временно оккупированных территориях.

По словам Бедного, Украина продолжает собирать доказательства таких манипуляций и передавать их в МОК, международные спортивные федерации и партнерам, чтобы добиться сохранения давления на российский спорт и защитить память о погибших украинских спортсменах.

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