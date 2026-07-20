Росія вбила вже 760 українських спортсменів і тренерів, а МОК пом’якшує обмеження для РФ, - Бідний

Від початку повномасштабної війни Росія вбила 760 українських спортсменів і тренерів. Водночас Міжнародний олімпійський комітет скасував обмеження щодо російських спортсменів, визнавши усунутими підстави для санкцій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами міністра, 7 липня МОК ухвалив рішення про скасування обмежень для російських спортсменів, мотивуючи це тим, що Росія нібито усунула порушення, через які раніше були запроваджені санкції.

Бідний стверджує, що насправді російська сторона вдалася до юридичної маніпуляції. Зокрема, Російський олімпійський комітет ліквідував у своєму статуті категорію "регіональних рад", через що зі структури автоматично зникли не лише чотири тимчасово окуповані українські області, а й усі 85 регіонів самої РФ.

"Це зробили виключно для того, щоб наші області випали зі структури автоматично. Адже точкове вилучення лише українських регіонів у самій Росії сприйняли б як визнання того, що ці території їм не належать", – пояснив міністр.

Він наголосив, що формальні зміни до статуту не змінюють суті: Росія продовжує війну проти України, а спорт і надалі використовує як інструмент державної пропаганди, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

За словами Бідного, Україна продовжує збирати докази таких маніпуляцій і передавати їх до МОК, міжнародних спортивних федерацій та партнерам, щоб домогтися збереження тиску на російський спорт і захистити пам'ять про загиблих українських атлетів.

Також читайте: Міжнародна федерація гандболу допустила Росію та Білорусь до змагань