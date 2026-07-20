Зеленский наградил орденом "За заслуги" командующего Специальной миссией НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" командующего Специальной миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины и Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта ВС США Кертиса Баззарда.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №626/2026, опубликованном на сайте Президента.
Награда за вклад в сотрудничество и поддержку Украины
В документе указано, что Кертис Баззард получил награду за весомый личный вклад в развитие международного военного сотрудничества.
"Награжден за весомый личный вклад в развитие международного военного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.
- Ранее Зеленский провел беседу с новым премьер-министром Великобритании Бернемом.
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