Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" командующего Специальной миссией НАТО по поддержке безопасности и подготовке для Украины и Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта ВС США Кертиса Баззарда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №626/2026, опубликованном на сайте Президента.

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Награда за вклад в сотрудничество и поддержку Украины

В документе указано, что Кертис Баззард получил награду за весомый личный вклад в развитие международного военного сотрудничества.

"Награжден за весомый личный вклад в развитие международного военного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в сообщении.

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