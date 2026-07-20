Зеленський нагородив орденом "За заслуги" командувача Спеціальної місії НАТО
Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці Україна генерал-лейтенанта ЗС США Кертіса Баззарда.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №626/2026, оприлюдненому на сайті Президента.
Відзнака за внесок у співпрацю та підтримку України
У документі зазначено, що Кертіс Баззард отримав нагороду за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва.
"Відзначений за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.
- Раніше Зеленський провів розмову з новим прем’єром Британії Бернемом.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль