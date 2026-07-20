Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" командувача Спеціальної місії НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України та Групи сприяння безпеці Україна генерал-лейтенанта ЗС США Кертіса Баззарда.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №626/2026, оприлюдненому на сайті Президента.

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Відзнака за внесок у співпрацю та підтримку України

У документі зазначено, що Кертіс Баззард отримав нагороду за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва.

"Відзначений за вагомий особистий внесок у розвиток міжнародного військового співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

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