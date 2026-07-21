МВФ одобрил новый транш для Украины на 690 млн долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил очередной обзор программы расширенного финансирования (EFF) для Украины и принял решение о выделении нового транша в размере 690 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВФ.

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В Фонде сообщили, что Украина в целом успешно выполняет условия программы.

По оценке МВФ, все количественные критерии эффективности по состоянию на конец марта были выполнены, хотя реализацию отдельных структурных реформ пришлось отложить.

В то же время украинские власти согласились на корректирующие меры и пересмотрели график выполнения ключевых реформ, подтвердив приверженность укреплению фискальной политики, государственного управления, борьбе с коррупцией, а также реформам в энергетическом и финансовом секторах.

Общий объем финансирования вырос до 2,2 млрд долларов

После выделения нового транша общая сумма средств, полученных Украиной в рамках действующей четырехлетней программы МВФ, составит 2,2 млрд долларов.

Также Исполнительный совет завершил консультации по статье IV в отношении Украины за 2026 год. Они были посвящены вопросам сохранения макроэкономической стабильности в условиях войны и поддержки перехода Украины к конкурентной рыночной экономике в соответствии с требованиями будущего членства в Европейском Союзе.

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