МВФ схвалив новий транш для України на 690 млн доларів

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила черговий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України та ухвалила рішення про виділення нового траншу у розмірі 690 млн доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВФ.

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У Фонді повідомили, що Україна загалом успішно виконує умови програми.

За оцінкою МВФ, усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня були виконані, хоча реалізацію окремих структурних реформ довелося відкласти.

Водночас українська влада погодилася на коригувальні заходи та переглянула графік виконання ключових реформ, підтвердивши відданість зміцненню фіскальної політики, державного управління, боротьбі з корупцією, а також реформам в енергетичному й фінансовому секторах.

Загальний обсяг фінансування зріс до 2,2 млрд доларів

Після виділення нового траншу загальна сума коштів, отриманих Україною в межах чинної чотирирічної програми МВФ, становитиме 2,2 млрд доларів.

Також Виконавча рада завершила консультації за статтею IV щодо України за 2026 рік. Вони були присвячені питанням збереження макроекономічної стабільності в умовах війни та підтримки переходу України до конкурентної ринкової економіки відповідно до вимог майбутнього членства в Європейському Союзі.

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