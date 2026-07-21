Новый глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг пообещал поддержку Украине

Новым министром обороны Великобритании стал Уэс Стритинг. После назначения он заявил, что Лондон и впредь будет решительно поддерживать международных союзников, в частности Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила канцелярия премьер-министра Энди Бернема.

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"Для меня большая честь занять пост министра обороны. Мы обеспечим, чтобы наши вооруженные силы располагали необходимыми ресурсами, и будем твердо стоять плечом к плечу с нашими международными союзниками, особенно с Украиной", — написал Стритинг в Twitter.

Стритинг неоднократно публично выражал поддержку Украине.

В частности, в феврале 2025 года он заявлял, что британское правительство решительно поддерживает Киев не только ради украинцев, но и потому, что, по его словам, "империалистическая экспансионистская программа" российского диктатора Владимира Путина представляет угрозу для национальной безопасности Великобритании и всей Европы.

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Справка

Уэс Стритинг — британский политик от Лейбористской партии, депутат Палаты общин от округа Илфорд-Норт (Ilford North) с 2015 года. В британской политике он считается одним из самых известных представителей молодого поколения лейбористов.

Стритингу 43 года. Общественной и политической деятельностью он занимался еще со студенческих времен. В 2008–2010 годах возглавлял Национальный союз студентов. Занимался вопросами образования в благотворительной организации ЛГБТ-сообщества Stonewall, был муниципальным депутатом лондонского округа Редбридж.



В 2015 году впервые победил на парламентских выборах в округе Северный Илфорд. В 2017-м снова победил в своем округе, несмотря на общее поражение лейбористов.



В 2020 году Стритинг стал теневым младшим министром по делам школ. С 2021 года вошел в теневое правительство Кира Стармера, заняв учрежденную тогда должность теневого министра по проблемам детской бедности. В ноябре 2021 года назначен теневым министром здравоохранения и социального обеспечения.



С июля 2024 года по май 2026 года был министром здравоохранения и социального обеспечения в лейбористском правительстве Стармера.

Во время работы в правительстве Кира Стармера Стритинг последовательно поддерживал политику Великобритании в отношении:

военной помощи Украине;

усиления санкций против России;

укрепления НАТО и европейской безопасности.

После назначения министром обороны ожидается, что он продолжит курс Лондона на поддержку Украины, хотя его практический опыт в сфере обороны значительно меньше, чем у предшественника Джона Хили. Именно это стало предметом активных дискуссий в британских политических кругах.