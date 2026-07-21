Новий глава Міноборони Британії Вес Стрітінг пообіцяв підтримку Україні

Новим міністром оборони Великої Британії став Вес Стрітінг. Після призначення він заявив, що Лондон і надалі твердо підтримуватиме міжнародних союзників, зокрема Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила канцелярія прем’єр-міністра Енді Бернема.

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"Для мене честь обійняти посаду міністра оборони. Ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси, і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо Україною", – написав Стрітінг у Х.

Стрітінг неодноразово публічно висловлював підтримку Україні.

Зокрема, у лютому 2025 року він заявляв, що британський уряд рішуче підтримує Київ не лише заради українців, а й тому, що, за його словами, "імперіалістична експансіоністська програма" російського диктатора Володимира Путіна становить загрозу для національної безпеки Великої Британії та всієї Європи.

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Довідка

Вес Стрітінг - британський політик від Лейбористської партії, депутат Палати громад від округу Ілфорд-Норт (Ilford North) з 2015 року. У британській політиці він вважається одним із найвідоміших представників молодшого покоління лейбористів.

Стрітінгу 43 роки. Громадською та політичною діяльністю він займався ще зі студентських часів. У 2008–2010 роках очолював Національну спілку студентів. Займався питаннями освіти у благодійній організації спільноти ЛГБТ Stonewall, був муніципальним депутатом лондонського бюро Редбрідж.



У 2015 році вперше переміг на парламентських виборах в окрузі Північний Ілфорд. У 2017-му знову переміг у своєму окрузі попри загальну поразку лейбористів.



У 2020 році Стрітінг став тіньовим молодшим міністром шкіл. З 2021 року увійшов до тіньового уряду Кіра Стармера, отримавши засновану тоді посаду тіньового міністра з проблеми дитячої бідності. У листопаді 2021 року призначений тіньовим міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення.



З липня 2024-го по травень 2026 року був міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення у лейбористському уряді Стармера.

Під час роботи в уряді Кіра Стармера Стрітінг послідовно підтримував політику Великої Британії щодо:

військової допомоги Україні;

посилення санкцій проти Росії;

зміцнення НАТО та європейської безпеки.

Після призначення міністром оборони очікується, що він продовжить курс Лондона на підтримку України, хоча його практичний досвід у сфері оборони значно менший, ніж у попередника Джона Гілі. Саме це стало предметом активних дискусій у британських політичних колах.