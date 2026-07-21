В Минсоцполитики хотят изменить систему поддержки людей с инвалидностью: что предлагают?

Министерство социальной политики планирует перейти от системы выплат, привязанных к группе инвалидности, к модели, которая будет учитывать функциональные потребности человека. Новый подход будет предусматривать не только финансовую поддержку, но и социальные услуги, переквалификацию и помощь в трудоустройстве.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Оценивать будут не группу инвалидности, а потребности человека

По словам министра, нынешняя система предусматривает выплаты в зависимости от установленной группы инвалидности, однако не учитывает реальные потребности человека.

Как пояснил Улютин, новая модель будет основана на Международной классификации функционирования (МКФ), которую использует Всемирная организация здравоохранения. Она оценивает не диагноз или группу инвалидности, а то, насколько человек утратил способность передвигаться, работать и самостоятельно ухаживать за собой.

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Поддержка будет включать не только выплаты

Министр привел пример того, что два человека с одинаковым диагнозом могут нуждаться в разной помощи. Если человек может продолжать работать по своей профессии, государство должно обеспечить необходимые социальные услуги. Если же из-за потери функциональности он больше не может выполнять свою работу, ему будут предлагать переквалификацию, адаптацию рабочего места и поддержку в трудоустройстве.

"Мы должны дать такому человеку возможность переквалифицироваться, адаптировать рабочее место, поработать с работодателями. То есть сделать все возможное, чтобы человек вновь обрел возможность зарабатывать средства и быть самодостаточным", — отметил он.

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Отменят ли действующие выплаты?

Во время интервью Улютина также спросили, означает ли новая модель, что людей с инвалидностью могут лишить нынешних выплат.

Министр ответил, что в первую очередь государство должно создать систему оценки функциональных возможностей, которая будет определять реальные потребности человека.

По его словам, главная цель реформы заключается не в сокращении выплат, а в переходе от небольших одинаковых выплат к поддержке, которая поможет людям получить необходимые услуги и вернуться к экономически активной жизни.

Подробнее читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ