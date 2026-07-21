У Мінсоцполітики хочуть змінити систему підтримки людей з інвалідністю: що пропонують?

Міністерство соціальної політики планує перейти від системи виплат, прив'язаних до групи інвалідності, до моделі, яка враховуватиме функціональні потреби людини. Новий підхід передбачатиме не лише фінансову підтримку, а й соціальні послуги, перекваліфікацію та допомогу з працевлаштуванням.

Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Оцінюватимуть не групу інвалідності, а потреби людини

За словами міністра, нинішня система передбачає виплати залежно від встановленої групи інвалідності, однак не враховує реальні потреби людини.

Як пояснив Улютін, нова модель базуватиметься на Міжнародній класифікації функціонування (МКФ), яку використовує Всесвітня організація охорони здоров'я. Вона оцінює не діагноз чи групу інвалідності, а те, наскільки людина втратила здатність рухатися, працювати та самостійно доглядати за собою.

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Підтримка включатиме не лише виплати

Міністр навів приклад, що двоє людей з однаковим діагнозом можуть потребувати різної допомоги. Якщо людина може продовжувати працювати за своєю професією, держава має забезпечити необхідні соціальні послуги. Якщо ж через втрату функціональності вона більше не може виконувати свою роботу, їй пропонуватимуть перекваліфікацію, адаптацію робочого місця та підтримку у працевлаштуванні.

"Ми повинні дати такій людині можливість перекваліфікуватись, пристосувати робоче місце, попрацювати з роботодавцями. Тобто зробити усе можливе, щоб людина повернула можливість заробляти кошти і бути самозарадною", - зазначив він.

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Чи скасують чинні виплати?

Під час інтерв'ю Улютіна також запитали, чи означає нова модель, що людей з інвалідністю можуть позбавити нинішніх виплат.

Міністр відповів, що насамперед держава має створити систему оцінки функціональності, яка визначатиме реальні потреби людини.

За його словами, головна мета реформи полягає не у скороченні виплат, а у переході від невеликих однакових виплат до підтримки, яка допоможе людям отримати необхідні послуги та повернутися до економічно активного життя.

Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ