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Новости Тарифы ЖКХ
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Тариф на воду в 89 грн за кубометр для киевлян не вводится, оплата увеличится на 200-300 грн для семьи, - КГГА

Подорожает ли вода в Киеве

Тариф в размере почти 90 грн за кубометр воды для киевлян не вводится.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют в пресс-центре КГГА.

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Что известно?

Как пояснили в КГГА, это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал", однако пока он не будет применяться, поскольку город не согласовал такой тариф.

"Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году", — говорится в сообщении.

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Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн.

Что этому предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве планируют существенно пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Суммы в счетах за воду могут вырасти втрое. В случае утверждения предложенных изменений общий тариф для киевлян вырастет на 58,52 гривны и составит 88,90 гривны за один кубический метр.

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Тарифы на воду (728) Киев (26715) водоснабжение (757)
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Топ комментарии
+4
Простому люду збільшення тарифів- так, це економіка, але чомусь наші слуги народу чомусь пільги мають, мають канікули після важких трудів і ніхто в них їх не забирає, дивина та й годі.
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21.07.2026 11:39 Ответить
+3
слава бубі!
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21.07.2026 11:25 Ответить
+2
почему в Украине такие тарифы? Можно ли их уменьшить и как это сделать?

что обещал Зеля в 2019 году

https://www.youtube.com/watch?v=DArbRPlsbeY&t=6s
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21.07.2026 11:32 Ответить

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