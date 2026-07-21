Тариф на воду в 89 грн за кубометр для киевлян не вводится, оплата увеличится на 200-300 грн для семьи, - КГГА
Тариф в размере почти 90 грн за кубометр воды для киевлян не вводится.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявляют в пресс-центре КГГА.
Что известно?
Как пояснили в КГГА, это экономически обоснованный тариф, рассчитанный ЧАО "АК "Киевводоканал", однако пока он не будет применяться, поскольку город не согласовал такой тариф.
"Для киевлян стоимость услуги централизованного водоснабжения и водоотведения составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующий тариф был утвержден Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, еще в 2024 году", — говорится в сообщении.
Таким образом, учитывая среднестатистическое потребление холодной воды в Киеве, для семьи из трех человек плата за воду увеличится на 200–300 грн.
Что этому предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что в Киеве планируют существенно пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения. Суммы в счетах за воду могут вырасти втрое. В случае утверждения предложенных изменений общий тариф для киевлян вырастет на 58,52 гривны и составит 88,90 гривны за один кубический метр.
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