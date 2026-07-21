Тариф на воду у 89 грн за кубометр для киян не запроваджують, оплата збільшиться на 200-300 грн для родини, - КМДА

Тариф у майже 90 грн за кубометр води для киян не запроваджується.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголошують у пресцентрі ККМДА.

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Що відомо?

Як пояснили у КМДА, це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал", втім наразі він не застосовуватиметься, оскільки місто не погодило такий тариф.

"Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200-300 грн.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві планують суттєво переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Суми у платіжках за воду можуть зрости втричі. У разі затвердження запропонованих змін загальний тариф для киян зросте на 58,52 гривні та становитиме 88,90 гривні за один кубічний метр.

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