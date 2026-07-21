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Новини Тарифи ЖКГ
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Тариф на воду у 89 грн за кубометр для киян не запроваджують, оплата збільшиться на 200-300 грн для родини, - КМДА

Чи подорожчає у Києві вода

Тариф у майже 90 грн за кубометр води для киян не запроваджується.

Як інформує Цензор.НЕТ, на цьому наголошують у пресцентрі ККМДА.

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Що відомо?

Як пояснили у КМДА, це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ "АК "Київводоканал", втім наразі він не застосовуватиметься, оскільки місто не погодило такий тариф.

"Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи на воду в Україні: в уряді пояснили, хто насправді встановлює ціни

Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200-300 грн.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що у Києві планують суттєво переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Суми у платіжках за воду можуть зрости втричі. У разі затвердження запропонованих змін загальний тариф для киян зросте на 58,52 гривні та становитиме 88,90 гривні за один кубічний метр.

Також читайте: АМУ вимагає від центральної влади погасити борги за водопостачання, інакше вода для населення здорожчає

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Тарифи на воду (395) Київ (21160) водопостачання (905)
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Топ коментарі
+6
Простому люду збільшення тарифів- так, це економіка, але чомусь наші слуги народу чомусь пільги мають, мають канікули після важких трудів і ніхто в них їх не забирає, дивина та й годі.
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21.07.2026 11:39 Відповісти
+4
почему в Украине такие тарифы? Можно ли их уменьшить и как это сделать?

что обещал Зеля в 2019 году

https://www.youtube.com/watch?v=DArbRPlsbeY&t=6s
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21.07.2026 11:32 Відповісти
+4
проблема не у вартості комуналки, а у розмірах доходів. Пенсіонери будуть у захваті. Разом з пенсією зашморг давайте або замість пенсії.
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21.07.2026 11:47 Відповісти

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