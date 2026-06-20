АМУ вимагає від центральної влади погасити борги за водопостачання, інакше вода для населення здорожчає

Асоціація міст України просить Президента вирішити проблему з багатомільярдною заборгованістю держави перед громадами за стримування тарифів на водопостачання. Якщо проблему не буде вирішено, тарифи на воду зростуть.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Тарифи на воду не змінювалися більше 4 років

"Правління Асоціації міст України закликає Гаранта Конституції України ініціювати погашення заборгованості з різниці в тарифах за рахунок коштів Державного бюджету України підприємствам водопостачання та водовідведення для унеможливлення зростання тарифів для населення. Відсутність компенсації державою збитків через зростання цін на електроенергію, інші складові тарифів перешкоджає підприємствам водопостачання виконувати плани стійкості та змушує органи місцевого самоврядування розглядати рішення про підняття тарифів для населення на послуги водопостачання та водовідведення", - йдеться у повідомленні.

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У зверненні зазначається, що тарифи на воду не змінювалися більше чотирьох років, незважаючи на постійне зростання вартості складових тарифів (електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, реагентів, обладнання, запасних частин та заробітної плати). При цьому підприємства критичної інфраструктури, у тому числі водопостачання та водовідведення, змушені своїми силами відбудовувати пошкоджені мережі та забезпечити енергетичну самодостатність в умовах нестабільної роботи енергосистеми.

Заборгованість становить 7 млрд грн

Така ситуація призвела до зростання заборгованості в різниці між фактичними та економічно обґрунтованими тарифами на водопостачання та водовідведення. За орієнтовними підрахунками, наразі вона становить 7 млрд грн, повідомляють в АМУ.

В асоціації також нагадують, що закон про удосконалення функціонування енергетичних ринків та посилення енергостійкості № 4777-IX, який набув чинності 11 березня, передає повноваження зі встановлення тарифів на воду органам місцевого самоврядування, однак не вирішує питання компенсації різниці в тарифах.

"Таким чином держава переклала відповідальність на органи місцевого самоврядування за наслідки встановлення НКРЕКП економічно необґрунтованих тарифів на відповідні послуги. При цьому Законом не врегульовуються питання відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, яка накопичилася внаслідок дій НКРЕКП", - йдеться у зверненні.

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Тарифи можуть зрости

Якщо громади не отримають компенсацію різниці у тарифах з держбюджету, вони змушені будуть піднімати тарифи на воду, наголошується у зверненні.

"З метою стримування зростання тарифів для населення на послуги водопостачання та водовідведення, забезпечення енергетичної стійкості підприємств водопостачання та водовідведення, виконання місцевих та регіональних планів стійкості, звертаємося до Вас як до гаранта додержання Конституції України з проханням ініціювати вирішення питання щодо погашення заборгованості підприємств водопостачання та водовідведення з різниці в тарифах за рахунок коштів Державного бюджету України", - підкреслюють в АМУ.

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