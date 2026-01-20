Офіс Генпрокурора відреагував на заяви АМУ про тиск: Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням

В Офісі Генпрокурора відреагували на заяви Асоціації міст України про тиск прокуратури на самоврядування.

Що відомо?

"Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про "тиск" говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів.

Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях", - наголосили там.

Цифри від Офісу Генпрокурора

В органах прокуратури заявили, що із 1 липня 2025 року до сьогодні завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.

Серед них:

177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад;

188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники;

41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники;

224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.

У 234 провадженнях триває досудове розслідування, повідомлено про підозру 350 особам, зокрема:

75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад);

102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники);

18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники);

152 представникам бізнесу та контрагентам.

"У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства.

У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.



Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не "політичні переслідування", - йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, ці факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства.

У прокуратурі вважають, що заяви про тиск, коли йдеться про такі цифри, виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви.

"Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів.



І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута. За злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів. Так нарешті починає працювати Закон.

Саме так виглядає захист інтересів громад і держави. І саме так органи прокуратури будуть діяти далі", - підсумували там.

Що передувало?

Раніше 17 керівників міських громад залишили посади через тиск прокуратури на самоврядування Херсонщини, повідомили в Асоціації міст України.

