Офіс Генпрокурора відреагував на заяви АМУ про тиск: Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням
В Офісі Генпрокурора відреагували на заяви Асоціації міст України про тиск прокуратури на самоврядування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про "тиск" говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів.
Це гроші громад, платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях. І відверто дивно звучить про тиск, з боку органів місцевого самоврядування та міських голів, які першочергово мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях", - наголосили там.
Цифри від Офісу Генпрокурора
В органах прокуратури заявили, що із 1 липня 2025 року до сьогодні завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.
Серед них:
- 177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад;
- 188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники;
- 41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники;
- 224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.
У 234 провадженнях триває досудове розслідування, повідомлено про підозру 350 особам, зокрема:
- 75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад);
- 102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники);
- 18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники);
- 152 представникам бізнесу та контрагентам.
"У справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства.
У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.
Зазначені кримінальні правопорушення не поодинокі випадки і точно не "політичні переслідування", - йдеться в повідомленні.
За даними ОГП, ці факти зафіксовані у більшості сфер комунального господарства.
У прокуратурі вважають, що заяви про тиск, коли йдеться про такі цифри, виглядають як спроба перевести фокус з відповідальності на гучні заяви.
"Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів.
І якщо хтось відчуває "тиск", то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута. За злочини треба відповідати, і це не тиск прокуратури чи інших правоохоронних органів. Так нарешті починає працювати Закон.
Саме так виглядає захист інтересів громад і держави. І саме так органи прокуратури будуть діяти далі", - підсумували там.
Що передувало?
- Раніше 17 керівників міських громад залишили посади через тиск прокуратури на самоврядування Херсонщини, повідомили в Асоціації міст України.
