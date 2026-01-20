Офис Генпрокурора отреагировал на заявления АГУ о давлении: Прокуратура не воюет с местным самоуправлением
В Офисе Генпрокурора отреагировали на заявления Ассоциации городов Украины о давлении прокуратуры на самоуправление.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Офис Генерального прокурора открыт к диалогу, но будем говорить не лозунгами, а фактами. Практика показывает: громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств.
Это деньги громад, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских голов, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах", - подчеркнули там.
Цифры от Офиса Генпрокурора
В органах прокуратуры заявили, что с 1 июля 2025 года по сегодняшний день завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых.
Среди них:
- 177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 – руководящий состав;
- 188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 – руководители;
- 41 должностное лицо ВГА, ОГА, РГА, из них 22 – руководители;
- 224 человека – служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзорники.
В 234 производствах продолжается досудебное расследование, сообщено о подозрении 350 лицам, в частности:
- 75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 – руководящий состав);
- 102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 – руководители);
- 18 должностным лицам ВГА, ОГА, РГА (12 – руководители);
- 152 представителям бизнеса и контрагентам.
"В делах, которые уже переданы в суд, установлены убытки на 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещены еще во время следствия.
В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн грн убытков, из которых 3 млн грн уже возмещены.
Указанные уголовные правонарушения не единичные случаи и точно не "политические преследования", - говорится в сообщении.
По данным ОГП, эти факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства.
В прокуратуре считают, что заявления о давлении, когда речь идет о таких цифрах, выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления.
"Прокуратура не воюет с местным самоуправлением. Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов.
И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление, и оно обязательно будет рассмотрено. За преступления нужно отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов. Так наконец-то начинает работать Закон.
Именно так выглядит защита интересов громад и государства. И именно так органы прокуратуры будут действовать дальше", - подытожили там.
Что предшествовало?
- Ранее 17 руководителей городских громад покинули свои должности из-за давления прокуратуры на самоуправление Херсонщины, сообщили в Ассоциации городов Украины.
