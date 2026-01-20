РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10510 посетителей онлайн
Новости Давление на местное самоуправление
864 5

Офис Генпрокурора отреагировал на заявления АГУ о давлении: Прокуратура не воюет с местным самоуправлением

В Офисе Генпрокурора отреагировали на заявления АГУ о давлении

В Офисе Генпрокурора отреагировали на заявления Ассоциации городов Украины о давлении прокуратуры на самоуправление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Офис Генерального прокурора открыт к диалогу, но будем говорить не лозунгами, а фактами. Практика показывает: громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств.

Это деньги громад, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских голов, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах", - подчеркнули там.

Цифры от Офиса Генпрокурора

В органах прокуратуры заявили, что с 1 июля 2025 года по сегодняшний день завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых.

Среди них: 

  • 177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 – руководящий состав;
  • 188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 – руководители;
  • 41 должностное лицо ВГА, ОГА, РГА, из них 22 – руководители;
  • 224 человека – служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзорники.

В 234 производствах продолжается досудебное расследование, сообщено о подозрении 350 лицам, в частности:

  • 75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 – руководящий состав);
  • 102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 – руководители);
  • 18 должностным лицам ВГА, ОГА, РГА (12 – руководители);
  • 152 представителям бизнеса и контрагентам.

"В делах, которые уже переданы в суд, установлены убытки на 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещены еще во время следствия.
В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн грн убытков, из которых 3 млн грн уже возмещены.

Указанные уголовные правонарушения не единичные случаи и точно не "политические преследования", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, эти факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства.

В прокуратуре считают, что заявления о давлении, когда речь идет о таких цифрах, выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления.

"Прокуратура не воюет с местным самоуправлением. Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов.

И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление, и оно обязательно будет рассмотрено. За преступления нужно отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов. Так наконец-то начинает работать Закон.

Именно так выглядит защита интересов громад и государства. И именно так органы прокуратуры будут действовать дальше", - подытожили там.

Что предшествовало?

  • Ранее 17 руководителей городских громад покинули свои должности из-за давления прокуратуры на самоуправление Херсонщины, сообщили в Ассоциации городов Украины.

Автор: 

местное самоуправление (265) Офис Генпрокурора (3051) Ассоциация городов Украины (20)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Геноцид украинского народа: молчание мира и реальность ОТ ОЛЕГ ПОНОМАРЬ Источник: https://www.ponomaroleg.com/genocid-ukrainskogo-naroda/
показать весь комментарий
20.01.2026 12:26 Ответить
Ворують усі держслужбовці у всіх гілках влади, але мені здаєтьця що це перерозподіл фінансових потоків, руками прокуратури та силових органів, на користь корупційної влади зеленського!
показать весь комментарий
20.01.2026 12:26 Ответить
Коли будуть вироки по хмельницьким інвалідам, і коли буде проведено конфіскацію злочинно набутого майна та протизаконно отриманих виплат цим бідосям? Кравченко, не спи!
показать весь комментарий
20.01.2026 12:34 Ответить
Прокуратура не воює, вона кошмарить місцеве самоврядування руками правоохоронців.
показать весь комментарий
20.01.2026 12:37 Ответить
Розкривати такі злочини можна не виходячи з кабінету. На Прозорро шукаєшь саму жирну закупівлю пов'язану з будівництвом, наприклад. Пишеш лист щоб по ній надали всі документи. Звеш свого оцінювача-експерта, який складає екпертизу, що це будівництво можна було зробити у два рази дешевше. Все, премія і погони...
показать весь комментарий
20.01.2026 12:42 Ответить
 
 