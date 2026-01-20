Офис Генпрокурора отреагировал на заявления АГУ о давлении: Прокуратура не воюет с местным самоуправлением

В Офисе Генпрокурора отреагировали на заявления Ассоциации городов Украины о давлении прокуратуры на самоуправление.

Что известно?

"Офис Генерального прокурора открыт к диалогу, но будем говорить не лозунгами, а фактами. Практика показывает: громче всего о "давлении" говорят именно тогда, когда правоохранительные органы фиксируют хищение бюджетных средств.

Это деньги громад, налогоплательщиков, которые должны были работать на людей, а не оседать в чьих-то карманах. И откровенно странно звучит о давлении со стороны органов местного самоуправления и городских голов, которые в первую очередь должны быть заинтересованы в разоблачении коррупции на местах", - подчеркнули там.

Цифры от Офиса Генпрокурора

В органах прокуратуры заявили, что с 1 июля 2025 года по сегодняшний день завершено досудебное расследование и передано в суд 528 уголовных производств в отношении 656 обвиняемых.

Среди них:

177 должностных лиц органов местного самоуправления, из них 111 – руководящий состав;

188 должностных лиц коммунальных предприятий, из них 132 – руководители;

41 должностное лицо ВГА, ОГА, РГА, из них 22 – руководители;

224 человека – служащие субъектов хозяйствования, контрагенты, технадзорники.

В 234 производствах продолжается досудебное расследование, сообщено о подозрении 350 лицам, в частности:

75 должностным лицам органов местного самоуправления (55 – руководящий состав);

102 должностным лицам коммунальных предприятий (63 – руководители);

18 должностным лицам ВГА, ОГА, РГА (12 – руководители);

152 представителям бизнеса и контрагентам.

"В делах, которые уже переданы в суд, установлены убытки на 759 млн грн, из которых 56,4 млн грн возмещены еще во время следствия.

В производствах, где объявлены подозрения, установлено еще 762,8 млн грн убытков, из которых 3 млн грн уже возмещены.



Указанные уголовные правонарушения не единичные случаи и точно не "политические преследования", - говорится в сообщении.

По данным ОГП, эти факты зафиксированы в большинстве сфер коммунального хозяйства.

В прокуратуре считают, что заявления о давлении, когда речь идет о таких цифрах, выглядят как попытка перевести фокус с ответственности на громкие заявления.

"Прокуратура не воюет с местным самоуправлением. Прокуратура выполняет свою работу, разоблачая факты коррупции и злоупотреблений с бюджетными средствами, независимо от должностей, статусов или политических взглядов.



И если кто-то чувствует "давление", то в ОГП специально создан портал, куда можно подать свое заявление, и оно обязательно будет рассмотрено. За преступления нужно отвечать, и это не давление прокуратуры или других правоохранительных органов. Так наконец-то начинает работать Закон.

Именно так выглядит защита интересов громад и государства. И именно так органы прокуратуры будут действовать дальше", - подытожили там.

Что предшествовало?

Ранее 17 руководителей городских громад покинули свои должности из-за давления прокуратуры на самоуправление Херсонщины, сообщили в Ассоциации городов Украины.

