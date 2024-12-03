У разі ухвалення законопроєкту про ліквідацію КП наслідки будуть, як у Кривому Розі, який зараз замерзає, - АМУ
Асоціація міст України наполягає на необхідності збереження комунальних підприємств в проєкті закону №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності… у перехідний період". В разі ухвалення законопроєкту без врахування позиції АМУ в багатьох містах може скластися ситуація, як у Кривому Розі, коли місто залишилось без тепла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті АМУ.
"Про необхідність збереження комунальних підприємств у проєкті Закону України №6013 звернувся на засіданні Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. Всупереч позиції АМУ, Комітет підтримав в другому читанні і в цілому законопроєкт. Яскравим прикладом наслідків запропонованих законопроєктом №6013 змін є сьогодні АТ "Криворіжтеплоцентраль", яке зірвало опалювальний сезон в місті й залишило без тепла в грудні понад сто тисяч мешканців Криворізької громади", - йдеться у повідомленні.
В АМУ зазначають, що норми законопроєкту №6013 "Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період" серед іншого передбачають пряму заборону створення комунальних підприємств, що суперечить статтям 142, 143 Конституції України, та передачу майна територіальних громад, закріпленого за комунальними підприємствами, у власність господарських товариств.
Криза з опаленням у Кривому Розі склалася саме через те, що місто втратило контроль над постачальником теплової енергії. Така ситуація може скластися і в інших містах в разі ухвалення законопроєкт №6013, наголошують в АМУ.
"АТ"Криворіжтеплоцентраль", перебуваючи у місті, взагалі не підпорядковується міській владі. По комунальній тепломережі, яка опалює 2510 будинків, працюють усі котельні", – зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Про необхідність доопрацювання законопроєкту №6013 виступили народні депутати України Людмила Буймістер та Вікторія Гриб. 11 членів комітету проголосували за законопроєкт і ліквідацію комунальних підприємств.
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А ви там в своєму Кривому Розі хочете замерзайте, хочете грійтесь біля багаття.
Кожен з вас преЗЕдент.
то КП, це контори які крадуть більшу частину бюджетів громад!!!
тож вони є гаманцями місцевих влад...
і Ви думаєте їх відмінять??
******!!!
скоріше зроблять як з воєнкоматами!!!
змінять власника який буде діяти по беспрєдєлу як теперішні тцк.
от нема заону про створення тцк, його юридично не існує, але є
купа законів про надання повноважень працівникам тцк
воно, цивільна організація для обслуговування населення
а реально як законна контора примусу!!!!
теж саме буде з КП!!!!!
бо дуже великі бабки там!!!!
Зебіли полізли туди, де дуже легко ловити "золоту рибку в каламутній воді". Але одну і не довго.
Після прийняття їхнього закону полетять уверх ціни на комуналку, а у комунальній сфері залишаться лише руїни.
За роки жоден інспектор теплоенерго не приходять перевірити справність теплолінильників, а там і батарейки сідають, і водою заливає, в результаті хтось може опалюватись роками за рахунок інших. Але теплоенерго це не турбує вони свої гроші беруть з будинкового лічильника.
Реконструкцію, теплові насоси теж неможливо поставити, бо все зарегульовано нормами.
Повірка лічильників - афера, що коштує сотні тисяч гривень на кожен будинок. Ще жодна повірка не виявила несправного лічильника, УЗ в усякому разі, усі лічильники що вийшли з ладу міняються і виявляються людьми самостійно.
Але при цьому ці потужні годівнички стали брати щомісячну абонплату за свої "послуги". Гадаю і нові закони про те щоб віджати годівнички у місцевої влади та віддати в певні "господарські товариства". Важко сказати що з цього буде, шило на мило.