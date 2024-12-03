В случае принятия законопроекта о ликвидации КП последствия будут, как в Кривом Роге, который сейчас замерзает, - АГУ
Ассоциация городов Украины настаивает на необходимости сохранения коммунальных предприятий в проекте закона №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности… в переходный период". В случае принятия законопроекта без учета позиции АГУ во многих городах может сложиться ситуация, как в Кривом Роге, когда город остался без тепла.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте АГУ.
"О необходимости сохранения коммунальных предприятий в проекте Закона Украины №6013 обратился на заседании Комитета ВРУ по экономическому развитию Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан. Вопреки позиции АГУ, Комитет поддержал во втором чтении и в целом законопроект. Ярким примером последствий предложенных законопроектом №6013 изменений является сегодня АО "Криворожтеплоцентраль", которое сорвало отопительный сезон в городе и оставило без тепла в декабре более ста тысяч жителей Криворожской громады", - говорится в сообщении.
В АГУ отмечают, что нормы законопроекта №6013 "Об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период" среди прочего предусматривают прямой запрет на создание коммунальных предприятий, что противоречит статьям 142, 143 Конституции Украины, и передачу имущества территориальных громад, закрепленного за коммунальными предприятиями, в собственность хозяйственных обществ.
Кризис с отоплением в Кривом Роге сложился именно из-за того, что город потерял контроль над поставщиком тепловой энергии. Такая ситуация может сложиться и в других городах в случае принятия законопроекта №6013, отмечают в АГУ.
"АО "Криворожтеплоцентраль", находясь в городе, вообще не подчиняется городской власти. По коммунальной теплосети, которая отапливает 2510 домов, работают все котельные", – отметил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
О необходимости доработки законопроекта №6013 выступили народные депутаты Украины Людмила Буймистер и Виктория Гриб. 11 членов комитета проголосовали за законопроект и ликвидацию коммунальных предприятий.
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А ви там в своєму Кривому Розі хочете замерзайте, хочете грійтесь біля багаття.
Кожен з вас преЗЕдент.
то КП, це контори які крадуть більшу частину бюджетів громад!!!
тож вони є гаманцями місцевих влад...
і Ви думаєте їх відмінять??
******!!!
скоріше зроблять як з воєнкоматами!!!
змінять власника який буде діяти по беспрєдєлу як теперішні тцк.
от нема заону про створення тцк, його юридично не існує, але є
купа законів про надання повноважень працівникам тцк
воно, цивільна організація для обслуговування населення
а реально як законна контора примусу!!!!
теж саме буде з КП!!!!!
бо дуже великі бабки там!!!!
Зебіли полізли туди, де дуже легко ловити "золоту рибку в каламутній воді". Але одну і не довго.
Після прийняття їхнього закону полетять уверх ціни на комуналку, а у комунальній сфері залишаться лише руїни.
За роки жоден інспектор теплоенерго не приходять перевірити справність теплолінильників, а там і батарейки сідають, і водою заливає, в результаті хтось може опалюватись роками за рахунок інших. Але теплоенерго це не турбує вони свої гроші беруть з будинкового лічильника.
Реконструкцію, теплові насоси теж неможливо поставити, бо все зарегульовано нормами.
Повірка лічильників - афера, що коштує сотні тисяч гривень на кожен будинок. Ще жодна повірка не виявила несправного лічильника, УЗ в усякому разі, усі лічильники що вийшли з ладу міняються і виявляються людьми самостійно.
Але при цьому ці потужні годівнички стали брати щомісячну абонплату за свої "послуги". Гадаю і нові закони про те щоб віджати годівнички у місцевої влади та віддати в певні "господарські товариства". Важко сказати що з цього буде, шило на мило.