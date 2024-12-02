Понад 520 будинків у Кривому Розі без опалення. До ремонту тепломереж залучать бригади з інших регіонів, - Мінрозвитку. ФОТОрепортаж

Заступник Міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко провів засідання четвертого Штабу управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства розвитку громад та територій України.

За його словами, у місті тривають ремонтні роботи. Лише за вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків.

"Проводимо четвертий оперативний штаб по ситуації в Кривому Розі. Станом на сьогодні у місті 1428 будинки вже опалюються, без тепла залишається 527. Станом на зараз, 51 ремонтна бригада працює цілодобово, щоб якомога швидше все відремонтувати. Всі бригади забезпечені необхідними матеріалами. Місто очікує на підсилення з інших областей", - сказав Ткаченко.

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За повідомленнями ДСНС, наразі працює 281 Пункт Незламності. Вони забезпечують теплом, гарячим харчуванням, а також медичною та психологічною допомогою. Потреби у розгортанні додаткових немає.

Мінрозвитку ухвалило рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі. Основне завдання Штабу - постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації з доповідями двічі на день.

Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.