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Понад 520 будинків у Кривому Розі без опалення. До ремонту тепломереж залучать бригади з інших регіонів, - Мінрозвитку. ФОТОрепортаж

Заступник Міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко провів засідання четвертого Штабу управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства розвитку громад та територій України.

За його словами, у місті тривають ремонтні роботи. Лише за вчорашній день аварійно-ремонтним бригадам вдалося повернути опалення у 36 будинків.

"Проводимо четвертий оперативний штаб по ситуації в Кривому Розі. Станом на сьогодні у місті 1428 будинки вже опалюються, без тепла залишається 527. Станом на зараз, 51 ремонтна бригада працює цілодобово, щоб якомога швидше все відремонтувати. Всі бригади забезпечені необхідними матеріалами. Місто очікує на підсилення з інших областей", - сказав Ткаченко.

Також читайте: Столиця допомагає відновити теплопостачання у Кривому Розі, - Кличко

Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі

За повідомленнями ДСНС, наразі працює 281 Пункт Незламності. Вони забезпечують теплом, гарячим харчуванням, а також медичною та психологічною допомогою. Потреби у розгортанні додаткових немає.

Мінрозвитку ухвалило рішення розгорнути Штаб управління з ліквідації наслідків аварії в Кривому Розі. Основне завдання Штабу - постійний контроль всіх пунктів, де відбувається ліквідація наслідків надзвичайної ситуації з доповідями двічі на день.

Як повідомлялося, через пошкодження тепломереж з 21 листопада майже 1000 будинків у Кривому Розі залишилися без опалення, у них мешкає близько 110 тисяч осіб. Криворізька ТЕЦ обіцяла закінчити підключення усіх споживачів до тепла в термін до 8 грудня.

Автор: 

Кривий Ріг (1348) опалення (910)


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Топ коментарі
+6
Головне, що є пункти незламності і на них в держави є гроші, бо то проект Боневтіка, а на труби немає. Але всі знають, що Кривий Ріг це вотчина сім'ї вілкулів. Спочатку років десять керівав багатійшим містом батько вілкула, але місто залишилося абшарпаним, обкраденим, а вже декілька років керує голова військово-цивільної адміністрації вілкул менший, який знищував діловодство в Дніпропетровській області на українській мові і запровадив виключно російську. А ще ходив із малоросами із УПЦ МП і співали на вокзалах пісні "катюша" і різну кацапську муйню. Один із захисників і фінансіст російської церкви в України УПЦ МП. Ціле літо перекладами бордюри, асфальт і тротуари по всьому місту, бо там можна дуже багато вкрасти. В його палаці-будинку тепло. Такі цінні кадри в команді Боневтіка Потужного.
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02.12.2024 15:33
+5
А в "інших регіонах" ремонтувать нічого? Чомусь Чернігів, Ніжин, Прилуки обходяться власними силами... І не скиглять... Та й інші міста - так само...
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02.12.2024 16:03
+4
поверніть туди 95 квартал і жодна, я повторюю жодна ракета не полетить в бік Кривого Рогу.
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02.12.2024 15:38
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Головне, що є пункти незламності і на них в держави є гроші, бо то проект Боневтіка, а на труби немає. Але всі знають, що Кривий Ріг це вотчина сім'ї вілкулів. Спочатку років десять керівав багатійшим містом батько вілкула, але місто залишилося абшарпаним, обкраденим, а вже декілька років керує голова військово-цивільної адміністрації вілкул менший, який знищував діловодство в Дніпропетровській області на українській мові і запровадив виключно російську. А ще ходив із малоросами із УПЦ МП і співали на вокзалах пісні "катюша" і різну кацапську муйню. Один із захисників і фінансіст російської церкви в України УПЦ МП. Ціле літо перекладами бордюри, асфальт і тротуари по всьому місту, бо там можна дуже багато вкрасти. В його палаці-будинку тепло. Такі цінні кадри в команді Боневтіка Потужного.
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02.12.2024 15:33 Відповісти
У Кривому Розі немає військово-цивільноі адміністрації. Отже, Вілкул молодший не може керувати тим чого не існує.
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03.12.2024 11:57 Відповісти
поверніть туди 95 квартал і жодна, я повторюю жодна ракета не полетить в бік Кривого Рогу.
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02.12.2024 15:38 Відповісти
Причому тут ракети. Зима знову прийшла несподівано... Минулого року опалення з "Теплоцентралі" було 1,5 місяця. І кацапські пам'ятники скоро закінчаться... Криворіжцям потрібно відрощувати шерсть.
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02.12.2024 15:53 Відповісти
А що ж мер Вілкул? Може тому криворожани мерзнуть, що вибрали мером махрового проросійського регіонала? Не дякуйте!
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02.12.2024 15:40 Відповісти
Вилкул теперь морпех, так шо всьо оки-доки
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02.12.2024 15:47 Відповісти
А кто его выбирал он своего конкурента по выборам завалил.
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02.12.2024 18:32 Відповісти
А в "інших регіонах" ремонтувать нічого? Чомусь Чернігів, Ніжин, Прилуки обходяться власними силами... І не скиглять... Та й інші міста - так само...
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02.12.2024 16:03 Відповісти
Алчєвськ потребує допомоги, но поки що ми не в змозі відправити туди наших рукожопів керувати.
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02.12.2024 17:22 Відповісти
Це ж маленькі містечка в порівнянні з Кривбасом
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02.12.2024 17:26 Відповісти
3.14дарів Всрацідиркулів треба усунути від місцевої влади через довічне увʼязнення. Давно вже заробил
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02.12.2024 16:15 Відповісти
Какая авария? Теплоцентраль лето просрало 3 дневная рабочая неделя. А Вилкулы жопу не подымали бабло считали , надо было малого вместе с кернесом валит .
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02.12.2024 18:12 Відповісти
А пункты незламности в школах где нет отопления что вы *******. Вилкулы гандоны.
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02.12.2024 18:15 Відповісти
Так они ещё и воду отключили а в городе увеличились эпидемия заболеваний у детей расстройства желудка , воды нет нечем ручки мыть .вилкулов на гыляку.
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02.12.2024 18:27 Відповісти
Круглосуточно блин сколько вам вилкулы заплатили ? Давайте приезжайте и если хоть одну бригаду найдёте я вам зарплату вашу заплачу.
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02.12.2024 18:56 Відповісти
 
 