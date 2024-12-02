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Более 520 домов в Кривом Роге без отопления. К ремонту теплосетей будут привлечены бригады из других регионов, - Минразвития. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заместитель Министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко провел заседание четвертого Штаба управления по ликвидации последствий аварии в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства развития громад и территорий Украины.

По его словам, в городе продолжаются ремонтные работы. Только за вчерашний день аварийно-ремонтным бригадам удалось вернуть отопление в 36 домов.

"Проводим четвертый оперативный штаб по ситуации в Кривом Роге. На сегодня в городе 1428 дома уже отапливаются, без тепла остается 527. По состоянию на сейчас, 51 ремонтная бригада работает круглосуточно, чтобы как можно быстрее все отремонтировать. Все бригады обеспечены необходимыми материалами. Город ожидает усиления из других областей", - сказал Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столица помогает возобновить теплоснабжение в Кривом Роге, - Кличко

Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі
Ремонт мереж у Кривому Розі

По сообщениям ГСЧС, сейчас работает 281 Пункт Несокрушимости. Они обеспечивают теплом, горячим питанием, а также медицинской и психологической помощью. Потребности в развертывании дополнительных нет.

Минразвития приняло решение развернуть Штаб управления по ликвидации последствий аварии в Кривом Роге. Основная задача Штаба - постоянный контроль всех пунктов, где происходит ликвидация последствий чрезвычайной ситуации с докладами дважды в день.

Как сообщалось, из-за повреждения теплосетей с 21 ноября почти 1000 домов в Кривом Роге остались без отопления, в них проживает около 110 тысяч человек. Криворожская ТЭЦ обещала закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря.

Автор: 

Кривой Рог (1403) Тарифы на отопление (721)


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Топ комментарии
+6
Головне, що є пункти незламності і на них в держави є гроші, бо то проект Боневтіка, а на труби немає. Але всі знають, що Кривий Ріг це вотчина сім'ї вілкулів. Спочатку років десять керівав багатійшим містом батько вілкула, але місто залишилося абшарпаним, обкраденим, а вже декілька років керує голова військово-цивільної адміністрації вілкул менший, який знищував діловодство в Дніпропетровській області на українській мові і запровадив виключно російську. А ще ходив із малоросами із УПЦ МП і співали на вокзалах пісні "катюша" і різну кацапську муйню. Один із захисників і фінансіст російської церкви в України УПЦ МП. Ціле літо перекладами бордюри, асфальт і тротуари по всьому місту, бо там можна дуже багато вкрасти. В його палаці-будинку тепло. Такі цінні кадри в команді Боневтіка Потужного.
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02.12.2024 15:33
+5
А в "інших регіонах" ремонтувать нічого? Чомусь Чернігів, Ніжин, Прилуки обходяться власними силами... І не скиглять... Та й інші міста - так само...
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02.12.2024 16:03
+4
поверніть туди 95 квартал і жодна, я повторюю жодна ракета не полетить в бік Кривого Рогу.
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02.12.2024 15:38
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Правила форума Совет форумчан
Головне, що є пункти незламності і на них в держави є гроші, бо то проект Боневтіка, а на труби немає. Але всі знають, що Кривий Ріг це вотчина сім'ї вілкулів. Спочатку років десять керівав багатійшим містом батько вілкула, але місто залишилося абшарпаним, обкраденим, а вже декілька років керує голова військово-цивільної адміністрації вілкул менший, який знищував діловодство в Дніпропетровській області на українській мові і запровадив виключно російську. А ще ходив із малоросами із УПЦ МП і співали на вокзалах пісні "катюша" і різну кацапську муйню. Один із захисників і фінансіст російської церкви в України УПЦ МП. Ціле літо перекладами бордюри, асфальт і тротуари по всьому місту, бо там можна дуже багато вкрасти. В його палаці-будинку тепло. Такі цінні кадри в команді Боневтіка Потужного.
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02.12.2024 15:33 Ответить
У Кривому Розі немає військово-цивільноі адміністрації. Отже, Вілкул молодший не може керувати тим чого не існує.
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03.12.2024 11:57 Ответить
поверніть туди 95 квартал і жодна, я повторюю жодна ракета не полетить в бік Кривого Рогу.
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02.12.2024 15:38 Ответить
Причому тут ракети. Зима знову прийшла несподівано... Минулого року опалення з "Теплоцентралі" було 1,5 місяця. І кацапські пам'ятники скоро закінчаться... Криворіжцям потрібно відрощувати шерсть.
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02.12.2024 15:53 Ответить
А що ж мер Вілкул? Може тому криворожани мерзнуть, що вибрали мером махрового проросійського регіонала? Не дякуйте!
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02.12.2024 15:40 Ответить
Вилкул теперь морпех, так шо всьо оки-доки
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02.12.2024 15:47 Ответить
А кто его выбирал он своего конкурента по выборам завалил.
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02.12.2024 18:32 Ответить
А в "інших регіонах" ремонтувать нічого? Чомусь Чернігів, Ніжин, Прилуки обходяться власними силами... І не скиглять... Та й інші міста - так само...
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02.12.2024 16:03 Ответить
Алчєвськ потребує допомоги, но поки що ми не в змозі відправити туди наших рукожопів керувати.
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02.12.2024 17:22 Ответить
Це ж маленькі містечка в порівнянні з Кривбасом
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02.12.2024 17:26 Ответить
3.14дарів Всрацідиркулів треба усунути від місцевої влади через довічне увʼязнення. Давно вже заробил
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02.12.2024 16:15 Ответить
Какая авария? Теплоцентраль лето просрало 3 дневная рабочая неделя. А Вилкулы жопу не подымали бабло считали , надо было малого вместе с кернесом валит .
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02.12.2024 18:12 Ответить
А пункты незламности в школах где нет отопления что вы *******. Вилкулы гандоны.
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02.12.2024 18:15 Ответить
Так они ещё и воду отключили а в городе увеличились эпидемия заболеваний у детей расстройства желудка , воды нет нечем ручки мыть .вилкулов на гыляку.
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02.12.2024 18:27 Ответить
Круглосуточно блин сколько вам вилкулы заплатили ? Давайте приезжайте и если хоть одну бригаду найдёте я вам зарплату вашу заплачу.
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02.12.2024 18:56 Ответить
 
 