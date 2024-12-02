Более 520 домов в Кривом Роге без отопления. К ремонту теплосетей будут привлечены бригады из других регионов, - Минразвития. ФОТОРЕПОРТАЖ

Заместитель Министра развития громад и территорий Тимур Ткаченко провел заседание четвертого Штаба управления по ликвидации последствий аварии в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Министерства развития громад и территорий Украины.

По его словам, в городе продолжаются ремонтные работы. Только за вчерашний день аварийно-ремонтным бригадам удалось вернуть отопление в 36 домов.

"Проводим четвертый оперативный штаб по ситуации в Кривом Роге. На сегодня в городе 1428 дома уже отапливаются, без тепла остается 527. По состоянию на сейчас, 51 ремонтная бригада работает круглосуточно, чтобы как можно быстрее все отремонтировать. Все бригады обеспечены необходимыми материалами. Город ожидает усиления из других областей", - сказал Ткаченко.

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По сообщениям ГСЧС, сейчас работает 281 Пункт Несокрушимости. Они обеспечивают теплом, горячим питанием, а также медицинской и психологической помощью. Потребности в развертывании дополнительных нет.

Минразвития приняло решение развернуть Штаб управления по ликвидации последствий аварии в Кривом Роге. Основная задача Штаба - постоянный контроль всех пунктов, где происходит ликвидация последствий чрезвычайной ситуации с докладами дважды в день.

Как сообщалось, из-за повреждения теплосетей с 21 ноября почти 1000 домов в Кривом Роге остались без отопления, в них проживает около 110 тысяч человек. Криворожская ТЭЦ обещала закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря.