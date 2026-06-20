АГУ требует от центральной власти погасить долги за водоснабжение, иначе вода для населения подорожает
Ассоциация городов Украины обратилась к Президенту с просьбой решить проблему многомиллиардной задолженности государства перед местными сообществами в связи с сдерживанием тарифов на водоснабжение. Если проблема не будет решена, тарифы на воду вырастут.
Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте АГУ, сообщает Цензор.НЕТ.
Тарифы на воду не менялись более 4 лет
"Правление Ассоциации городов Украины призывает Гаранта Конституции Украины инициировать погашение задолженности по разнице в тарифах за счет средств Государственного бюджета Украины предприятиям водоснабжения и водоотведения, чтобы предотвратить рост тарифов для населения. Отсутствие компенсации государством убытков из-за роста цен на электроэнергию и других составляющих тарифов мешает предприятиям водоснабжения выполнять планы устойчивого развития и вынуждает органы местного самоуправления рассматривать решения о повышении тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.
В обращении отмечается, что тарифы на воду не менялись более четырех лет, несмотря на постоянный рост стоимости составляющих тарифов (электроэнергии, горюче-смазочных материалов, реагентов, оборудования, запасных частей и заработной платы). При этом предприятия критической инфраструктуры, в том числе водоснабжения и водоотведения, вынуждены своими силами восстанавливать поврежденные сети и обеспечивать энергетическую самодостаточность в условиях нестабильной работы энергосистемы.
Задолженность составляет 7 млрд грн
Такая ситуация привела к росту задолженности в разнице между фактическими и экономически обоснованными тарифами на водоснабжение и водоотведение. По ориентировочным подсчетам, в настоящее время она составляет 7 млрд грн, сообщают в АГУ.
В ассоциации также напоминают, что закон об усовершенствовании функционирования энергетических рынков и укреплении энергоустойчивости № 4777-IX, вступивший в силу 11 марта, передает полномочия по установлению тарифов на воду органам местного самоуправления, однако не решает вопрос компенсации разницы в тарифах.
"Таким образом, государство возложило на органы местного самоуправления ответственность за последствия установления НКРЭКУ экономически необоснованных тарифов на соответствующие услуги. При этом законом не урегулируются вопросы возмещения задолженности по разнице в тарифах, накопившейся в результате действий НКРЭКУ", - говорится в обращении.
Тарифы могут вырасти
Если общины не получат компенсацию разницы в тарифах из госбюджета, они будут вынуждены повысить тарифы на воду, отмечается в обращении.
"С целью сдерживания роста тарифов для населения на услуги водоснабжения и водоотведения, обеспечения энергетической устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения, выполнения местных и региональных планов устойчивого развития, обращаемся к Вам как к гаранту соблюдения Конституции Украины с просьбой инициировать решение вопроса о погашении задолженности предприятий водоснабжения и водоотведения по разнице в тарифах за счет средств Государственного бюджета Украины", - подчеркивают в АГУ.
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НАБУ варто поцікавити і мвйновим станом кнрівників усіх водоканалів і жеків і негайно, це неаби як додасть вам ваги і поваги народу.