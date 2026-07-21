Украинцы, лишившиеся жилья из-за атак РФ, три месяца будут получать государственную помощь, - Улютин
Министерство социальной политики предлагает ввести трехмесячные государственные выплаты для украинцев, лишившихся имущества в результате ракетных и дронных атак РФ. Такая норма предусмотрена законопроектом.
Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Выплаты при уничтожении имущества
По его словам, в законопроекте предусмотрено, что это будет три месяца.
"Далее мы должны предоставить соответствующие услуги как на уровне громады, так и на уровне государства", — подчеркнул министр.
Какой уровень выплат предусмотрен, министр не уточнил.
Более подробно читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ
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такі будинки від 600 доларів коштують, для держави це не проблема взагалі