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Новости Восстановление жилья
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Украинцы, лишившиеся жилья из-за атак РФ, три месяца будут получать государственную помощь, - Улютин

Киев после обстрела

Министерство социальной политики предлагает ввести трехмесячные государственные выплаты для украинцев, лишившихся имущества в результате ракетных и дронных атак РФ. Такая норма предусмотрена законопроектом.

Об этом министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

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Выплаты при уничтожении имущества

По его словам, в законопроекте предусмотрено, что это будет три месяца.

"Далее мы должны предоставить соответствующие услуги как на уровне громады, так и на уровне государства", — подчеркнул министр.

Какой уровень выплат предусмотрен, министр не уточнил.

Читайте также: Базовое пособие в размере 4500 грн и социальные услуги: Улютин рассказал, как изменят систему социальной поддержки в Украине

Более подробно читайте в интервью Улютина для Цензор.НЕТ

Автор: 

выплаты (785) война в Украине (8717) Улютин Денис (8)
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Топ комментарии
+4
Я бачив і знаю про ту допомогу із розповіді переселенців. Багато спочатку виїхали, а потім повернулися назад в те пекло. Але влада гарно розповідає про те, як би воно мало бути.
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21.07.2026 13:24 Ответить
+4
все життя багато поколінь будували свій сімейний маєток, але улютін, зелений благодєтєль аж три місяці буде платити по 1000 грн!
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21.07.2026 13:37 Ответить
+3
ви б краще будували префаб будинки для таких людей, щоб їм було де жити

такі будинки від 600 доларів коштують, для держави це не проблема взагалі
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21.07.2026 13:24 Ответить

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