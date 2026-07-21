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Українці, які втратили житло через атаки РФ, три місяці отримуватимуть державну допомогу, - Улютін
Міністерство соціальної політики пропонує запровадити тримісячні державні виплати для українців, які втратили майно внаслідок ракетних і дронових атак РФ. Така норма передбачена законопроєктом.
Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Виплати при знищенні майна
За його словами, в законопроєкті передбачено, що це буде три місяці.
"Далі ми маємо надати відповідні послуги як на рівні громади, так і на рівні держави", - наголосив міністр.
Який рівень виплат передбачено, міністр не зазначив.
Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ
Топ коментарі
+6 Hrysha Hlyba
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+4 Kozyuk
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+4 Игорь Шамрай
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