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Новини Відновлення житла
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Українці, які втратили житло через атаки РФ, три місяці отримуватимуть державну допомогу, - Улютін

Київ після обстрілу

Міністерство соціальної політики пропонує запровадити тримісячні державні виплати для українців, які втратили майно внаслідок ракетних і дронових атак РФ. Така норма передбачена законопроєктом.

Про це міністр соцполітики, сім’ї та єдності Денис Улютін розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

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Виплати при знищенні майна

За його словами, в законопроєкті передбачено, що це буде три місяці.

"Далі ми маємо надати відповідні послуги як на рівні громади, так і на рівні держави", - наголосив міністр.

Який рівень виплат передбачено, міністр не зазначив.

Також читайте: Базова допомога 4500 грн та соціальні послуги: Улютін розповів, як змінять систему соцпідтримки в Україні

Більш детально читайте в інтерв'ю Улютіна для Цензор.НЕТ

Автор: 

виплати (1349) війна в Україні (8782) Улютін Денис (14)
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Топ коментарі
+6
все життя багато поколінь будували свій сімейний маєток, але улютін, зелений благодєтєль аж три місяці буде платити по 1000 грн!
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21.07.2026 13:37 Відповісти
+4
Я бачив і знаю про ту допомогу із розповіді переселенців. Багато спочатку виїхали, а потім повернулися назад в те пекло. Але влада гарно розповідає про те, як би воно мало бути.
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21.07.2026 13:24 Відповісти
+4
ця ,,держава,, смердам та холопам нічого не винна.....лише голубій крові,квартири,зарплати,пожиттєве утримання від смердів та холопів
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21.07.2026 13:48 Відповісти

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