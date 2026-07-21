РФ после украинских ударов запретила стоянку судов в незащищенных зонах портов Азов и Кавказ, - российские СМИ

Российские власти ввели новые ограничения для судов в портах Азов и Кавказ после серии украинских ударов по целям в Азовском и Черном морях. Отныне судам будет запрещена стоянка в акваториях, не прикрытых средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times, со ссылкой на приказы Минтранса РФ.

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Согласно документам, судам запрещено находиться на стоянке в портах Азов и Кавказ в Керченском проливе, если соответствующие участки не защищены системами ПВО.

Приказы Министерства транспорта РФ были обнародованы 21 июля и вступят в силу через десять дней — с 1 августа.

Решение принято после серии атак на суда в акватории Азовского и Черного морей, которые вынудили российские власти усилить меры безопасности в районе Керченского пролива.

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