РФ после украинских ударов запретила стоянку судов в незащищенных зонах портов Азов и Кавказ, - российские СМИ
Российские власти ввели новые ограничения для судов в портах Азов и Кавказ после серии украинских ударов по целям в Азовском и Черном морях. Отныне судам будет запрещена стоянка в акваториях, не прикрытых средствами противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times, со ссылкой на приказы Минтранса РФ.
Согласно документам, судам запрещено находиться на стоянке в портах Азов и Кавказ в Керченском проливе, если соответствующие участки не защищены системами ПВО.
Приказы Министерства транспорта РФ были обнародованы 21 июля и вступят в силу через десять дней — с 1 августа.
Решение принято после серии атак на суда в акватории Азовского и Черного морей, которые вынудили российские власти усилить меры безопасности в районе Керченского пролива.
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