РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13489 посетителей онлайн
Новости Поражен корабль РФ
413 2

РФ после украинских ударов запретила стоянку судов в незащищенных зонах портов Азов и Кавказ, - российские СМИ

Россия усиливает меры безопасности в портах Азовского моря после атак на суда

Российские власти ввели новые ограничения для судов в портах Азов и Кавказ после серии украинских ударов по целям в Азовском и Черном морях. Отныне судам будет запрещена стоянка в акваториях, не прикрытых средствами противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ, в частности The Moscow Times, со ссылкой на приказы Минтранса РФ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно документам, судам запрещено находиться на стоянке в портах Азов и Кавказ в Керченском проливе, если соответствующие участки не защищены системами ПВО.

Приказы Министерства транспорта РФ были обнародованы 21 июля и вступят в силу через десять дней — с 1 августа.

Решение принято после серии атак на суда в акватории Азовского и Черного морей, которые вынудили российские власти усилить меры безопасности в районе Керченского пролива.

Читайте также: ВСУ поразили 15 судов, С-400 и подтвердили удар по Сызранскому НПЗ, - Генштаб

Автор: 

Кавказ (70) порт (811) россия (98333) Азов (910) Удары по РФ (1129)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 