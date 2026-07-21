РФ після українських ударів заборонила стоянку суден у незахищених зонах портів Азов і Кавказ, - росЗМІ

Російська влада запровадила нові обмеження для суден у портах Азов і Кавказ після серії українських ударів по цілях в Азовському та Чорному морях. Відтепер кораблям заборонять стоянку в акваторіях, які не прикриті засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times, із посиланням на накази Мінтрансу РФ.

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Згідно з документами, суднам заборонено перебувати на стоянці в портах Азов і Кавказ у Керченській протоці, якщо відповідні ділянки не захищені системами ППО.

Накази Міністерства транспорту РФ були оприлюднені 21 липня та набудуть чинності через десять днів – із 1 серпня.

Рішення ухвалене після серії атак на судна в акваторії Азовського та Чорного морів, які змусили російську владу посилити заходи безпеки в районі Керченської протоки.

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