В Киеве будут судить мошенника, который выманил у народной артистки Украины более 6 млн грн, - полиция

В Киеве завершили досудебное расследование в отношении мужчины, который, выдавая себя за сотрудника СБУ, обманул народную артистку Украины на сумму более 6 млн грн. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киева.

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По данным следствия, в апреле злоумышленник позвонил артистке, представился сотрудником Службы безопасности Украины и безосновательно обвинил ее в государственной измене. Чтобы усилить психологическое давление, он отправил женщине через мессенджер поддельную повестку с требованием явиться в спецслужбу.

Впоследствии мошенник убедил потерпевшую, что ее средства необходимо срочно проверить из-за якобы возможных связей с государством-агрессором. Во время личной встречи женщина передала ему 128 тыс. долларов, а также перечислила на различные банковские счета около 400 тыс. грн.

Правоохранители задержали 36-летнего фигуранта и сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное в условиях военного положения в особо крупных размерах.

По завершении досудебного расследования обвинительный акт был передан в суд. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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