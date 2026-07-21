Мошенники на Днепропетровщине выманили у "инвестора" 600 тыс. евро под предлогом вложений в металлургическое предприятие, - Нацполиция. ФОТО

В Кривом Роге правоохранители раскрыли мошенническую схему, участники которой выманили у потенциального инвестора 600 тыс. евро, предлагая вложить средства в якобы выгодные проекты металлургического предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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По данным следствия, злоумышленники убеждали потерпевшего, что имеют связи с руководством металлургического предприятия и криминальными кругами. Они предлагали инвестировать средства в коммерческие проекты, в частности поставки угля и закупку арматуры по ценам ниже рыночных, обещая значительную прибыль.

Организатор схемы, по информации полиции, имеет родственные связи с представителями криминального мира и в настоящее время находится под стражей в СИЗО по делу о завладении 7 млн грн иностранной компании.

К реализации схемы он привлек местного предпринимателя, который имел широкий круг знакомств среди бизнесменов. Именно он представлялся руководителем компании-нерезидента, якобы зарегистрированной в Болгарии, и искал потенциальных инвесторов.

Чтобы убедить потерпевшего в подлинности сделки, организатор переписывался с ним в мессенджере, выдавая себя за помощника заместителя генерального директора металлургического предприятия.













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Поверив в предложенные "инвестиционные проекты", мужчина сначала перечислил 150 тыс. евро якобы для поставки угля, а впоследствии еще 450 тыс. евро - для приобретения арматуры по цене, которая была на 40% ниже рыночной. После получения средств обещанные проекты так и не были реализованы.

16 июля правоохранители при силовой поддержке спецназовцев КОРД и полка полиции особого назначения провели 36 санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых и в их автомобилях.

В ходе обысков были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки, банковские карты, цифровые носители информации, документация, наличные деньги, автомобиль, черновые записи, а также боеприпасы и кусты растений, похожих на каннабис.

Двум фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Процессуальное руководство по делу осуществляет Днепропетровская областная прокуратура.













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