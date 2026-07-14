В Киеве трое пенсионеров отдали псевдосотрудникам СБУ более 8 млн грн. ФОТО
В Киеве жертвами мошенников, выдававших себя за сотрудников СБУ, стали трое пенсионеров. Под предлогом "проверки" сбережений и расследования якобы финансирования страны-агрессора они передали аферистам более 8 млн гривен в валюте и наличными. Правоохранители уже установили личности двух курьеров, которые забирали средства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Пенсионер отдал деньги из-за подозрения в государственной измене
В Днепровском районе Киева 86-летнему мужчине позвонили и сообщили, что СБУ якобы подозревает его в государственной измене и финансировании страны-агрессора. Поэтому в рамках расследования он должен сдать на проверку все свои сбережения и собственноручно написать заявление о передаче средств для проверки и "декларирования".
Мужчина передал псевдоправоохранителю 63 300 долларов США и 48 120 евро. Деньги после проверки обещали вернуть.
Установлено, что полученные сбережения пенсионера подозреваемый через обмен валют перечислил на криптовалютный счет неизвестных ему лиц.
У двух пенсионеров провели обыск по видеосвязи
В Соломенском районе Киева, проведя "обыск" по видеосвязи, у 77-летнего мужчины мошенники убедили его отдать "на проверку" более 13 000 долларов, 29 000 евро и 60 000 гривен - всего более 2,1 млн грн.
По этой же схеме обманули 70-летнюю женщину. Представившись сотрудником спецслужбы, у неё через курьера забрали на проверку 14 000 долларов и 144 000 гривен.
На данный момент установлено, что во всех трех случаях курьерами были 23-летний и 31-летний мужчины.
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