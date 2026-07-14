У Києві троє пенсіонерів віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 8 млн грн. ФОТО

У Києві жертвами шахраїв, які видавали себе за співробітників СБУ, стали троє пенсіонерів. Під приводом "перевірки" заощаджень та розслідування нібито фінансування країни-агресора вони передали аферистам понад 8 млн гривень у валюті та готівці. Правоохоронці вже встановили двох кур'єрів, які забирали кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Пенсіонер віддав гроші через підозру в держзраді

У Дніпровському районі Києва 86-річному чоловіку подзвонили та повідомили, що СБУ начебто підозрює його у державній зраді та фінансуванні країни-агресора. Тож в рамках розслідування він має віддати на перевірку всі свої заощадження та написати власноруч заяву про передачу коштів для перевірки та "декларування".



Псевдоправоохоронцю чоловік віддав 63300 доларів США та 48120 Євро. Гроші після перевірки обіцяв повернути.

Встановлено, що отримані заощадження пенсіонера підозрюваний через обмін валют перерахував на крипторахунок невідомих йому осіб.

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У двох пенсіонерів провели обшук по відеозв'язку

У Солом’янському районі Києва, провівши "обшук" по відеозв’язку, у 77-річного чоловіка, шахраї переконали його віддати "на перевірку" понад 13 000 доларів, 29 000 євро та 60 000 гривень – загалом понад 2,1 млн грн.



За цією ж схемою ошукали 70-річну жінку. Представившись співробітником спецслужби, у неї через кур’єра взяли на перевірку 14 000 доларів та 144 000 гривень.



Наразі встановлено, що в усіх трьох випадках кур’єрами були 23-річний та 31-річний чоловіки.

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