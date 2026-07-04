Присвоил деньги, собранные для семей погибших девушек в Запорожье: мужчину приговорили к 6 годам, — Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В суде доказана вина жителя Запорожья, который присвоил благотворительные пожертвования, собранные для семей двух девушек, погибших в результате ракетного удара РФ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

9 августа 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие атаки погибли две девушки, которых в городе знали благодаря уличным музыкальным выступлениям в поддержку Вооруженных сил Украины.

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После трагедии семьи погибших организовали сбор благотворительной помощи. Из-за значительного количества переводов банк заблокировал поступление средств на карты родителей. Бывший парень одной из погибших девушек предложил родителям свою помощь в сборе средств и по договоренности с ними открыл на личном счете "Банка" счет для сбора средств на установку общего памятника девушкам.

За 10 дней неравнодушные люди со всей страны перечислили более 284 тыс. грн.

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Однако вместо того, чтобы передать деньги семьям погибших, мужчина перевел их на свой карточный счет. Более 184 тыс. грн он потратил на ставки в онлайн-букмекерской конторе, остальное — на личные нужды.

Родители погибших обратились в правоохранительные органы после того, как мужчина перестал выходить на связь.

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Вина доказана

По публичному обвинению прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Запорожья суд признал 26-летнего мужчину виновным в присвоении чужого имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Ему назначено наказание — 6 лет лишения свободы.