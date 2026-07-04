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Присвоил деньги, собранные для семей погибших девушек в Запорожье: мужчину приговорили к 6 годам, — Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

В суде доказана вина жителя Запорожья, который присвоил благотворительные пожертвования, собранные для семей двух девушек, погибших в результате ракетного удара РФ.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Мужчину осудили за присвоение пожертвований семьям погибших

Что известно

9 августа 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Вследствие атаки погибли две девушки, которых в городе знали благодаря уличным музыкальным выступлениям в поддержку Вооруженных сил Украины.

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После трагедии семьи погибших организовали сбор благотворительной помощи. Из-за значительного количества переводов банк заблокировал поступление средств на карты родителей. Бывший парень одной из погибших девушек предложил родителям свою помощь в сборе средств и по договоренности с ними открыл на личном счете "Банка" счет для сбора средств на установку общего памятника девушкам.

Мужчину осудили за присвоение пожертвований семьям погибших

За 10 дней неравнодушные люди со всей страны перечислили более 284 тыс. грн.

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Однако вместо того, чтобы передать деньги семьям погибших, мужчина перевел их на свой карточный счет. Более 184 тыс. грн он потратил на ставки в онлайн-букмекерской конторе, остальное — на личные нужды.

Родители погибших обратились в правоохранительные органы после того, как мужчина перестал выходить на связь.

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Вина доказана

По публичному обвинению прокуроров Шевченковской окружной прокуратуры города Запорожья суд признал 26-летнего мужчину виновным в присвоении чужого имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Ему назначено наказание — 6 лет лишения свободы.

Автор: 

Запорожье (3002) мошенничество (1378) Запорожская область (4550) Офис Генпрокурора (3193) Запорожский район (677)
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