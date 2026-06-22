Перед судом предстанет киевлянин, который обманул волонтера на $30 тысяч под предлогом продажи дронов для ВСУ. ФОТО

В Киеве предстанет перед судом 35-летний местный житель, который обманул предпринимателя-волонтера на 30 тысяч долларов США под предлогом продажи беспилотников для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

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Следователи Соломенского управления полиции установили, что в конце прошлого года злоумышленник втерся в доверие к потерпевшему, представившись надежным поставщиком военного оборудования. Он предложил волонтеру приобрести партию востребованных на фронте квадрокоптеров Mavic 3T по цене, значительно ниже рыночной.

Взяв предоплату в размере 30 тысяч долларов, фигурант обязался доставить технику в течение нескольких дней. Однако, получив средства, мужчина перестал выходить на связь, а обещанных дронов военные так и не дождались.

В ходе оперативных и следственных действий правоохранители разоблачили правонарушителя и собрали неопровержимые доказательства его вины.

Киевлянину было сообщено о подозрении. В настоящее время досудебное расследование официально завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. За совершенное циничное преступление обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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