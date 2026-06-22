Перед судом постане киянин, який ошукав волонтера на $30 тисяч під приводом продажу дронів для ЗСУ. ФОТО
У Києві постане перед судом 35-річний місцевий житель, який ошукав підприємця-волонтера на 30 тисяч доларів США під приводом продажу безпілотників для потреб Збройних Сил України.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у місті Києві, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Слідчі Солом’янського управління поліції встановили, що наприкінці минулого року зловмисник увійшов у довіру до потерпілого, представившись надійним постачальником військового обладнання. Він запропонував волонтеру придбати партію затребуваних на фронті квадрокоптерів Mavic 3T за ціною, значно нижчою за ринкову.
Взявши передоплату у розмірі 30 тисяч доларів, фігурант зобов'язався доставити техніку впродовж кількох днів. Проте, отримавши кошти, чоловік припинив виходити на зв'язок, а обіцяних дронів військові так і не дочекалися.
Під час оперативних та слідчих дій правоохоронці викрили правопорушника та зібрали беззаперечні докази його провини.
Киянину було повідомлено про підозру. Наразі досудове розслідування офіційно завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За скоєний цинічний злочин обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
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