Привласнив гроші, зібрані для родин загиблих дівчат у Запоріжжі: чоловіка засуджено до 6 років, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У суді доведено вину мешканця Запоріжжя, який привласнив благодійні внески, зібрані для родин двох дівчат, загиблих унаслідок ракетного удару РФ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

9 серпня 2023 року російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули дві дівчини, яких у місті знали завдяки вуличним музичним виступам на підтримку Збройних Сил України.

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Після трагедії родини загиблих організували збір благодійної допомоги. Через значну кількість переказів банк заблокував надходження коштів на картки батьків. Колишній хлопець однієї із загиблих дівчат запропонував батькам свою допомогу у зборі коштів та за домовленістю з ними відкрив на особистому рахунку "Банку" для збору коштів на встановлення спільного памʼятника дівчатам.

За 10 днів небайдужі люди з усієї країни перерахували понад 284 тис. грн.

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Однак, замість того, щоб передати гроші родинам загиблих, чоловік переказав їх на власний картковий рахунок. Понад 184 тис. грн він витратив на ставки в букмекерській онлайн-конторі, решту - на особисті потреби.

Батьки загиблих звернулися до правоохоронців після того, як чоловік перестав виходити на зв’язок.

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Вину доведено

За публічного обвинувачення прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя суд визнав 26-річного чоловіка винним у привласненні чужого майна в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).

Йому призначено покарання - 6 років позбавлення волі.