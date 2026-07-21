Шахраї на Дніпропетровщині виманили у "інвестора" 600 тис. євро під приводом вкладень у металургійне підприємство, - Нацполіція. ФОТО

У Кривому Розі правоохоронці викрили шахрайську схему, учасники якої виманили у потенційного інвестора 600 тис. євро, пропонуючи вкласти кошти у нібито вигідні проєкти металургійного підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Національна поліція України.

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За даними слідства, зловмисники переконували потерпілого, що мають зв'язки з керівництвом металургійного підприємства та кримінальними колами. Вони пропонували інвестувати кошти в комерційні проєкти, зокрема поставки вугілля та закупівлю арматури за цінами, нижчими від ринкових, обіцяючи значний прибуток.

Організатор схеми, за інформацією поліції, має родинні зв'язки з представниками криміналітету та нині перебуває під вартою в СІЗО у справі про заволодіння 7 млн грн іноземної компанії.

До реалізації схеми він залучив місцевого підприємця, який мав широке коло знайомств серед бізнесменів. Саме він представлявся керівником компанії-нерезидента, нібито зареєстрованої у Болгарії, та шукав потенційних інвесторів.

Щоб переконати потерпілого у справжності угоди, організатор листувався з ним у месенджері, видаючи себе за помічника заступника генерального директора металургійного підприємства.













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Повіривши у запропоновані "інвестиційні проєкти", чоловік спочатку передав 150 тис. євро нібито для поставки вугілля, а згодом ще 450 тис. євро – для придбання арматури за ціною, що була на 40% нижчою за ринкову. Після отримання коштів обіцяні проєкти так і не були реалізовані.

16 липня правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРД та полку поліції особливого призначення провели 36 санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних та в їхніх автомобілях.

Під час обшуків вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, цифрові носії інформації, документацію, готівку, автомобіль, чорнові записи, а також боєприпаси й кущі рослин, схожих на канабіс.

Двом фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Процесуальне керівництво у справі здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура.













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