У Києві судитимуть шахрая, який виманив у народної артистки України понад 6 млн грн, - поліція

У Києві завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який, видаючи себе за співробітника СБУ, ошукав народну артистку України більш ніж на 6 млн грн. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Києва.

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За даними слідства, у квітні зловмисник зателефонував артистці, представився працівником Служби безпеки України та безпідставно звинуватив її у державній зраді. Щоб посилити психологічний тиск, він надіслав жінці через месенджер підроблену повістку з вимогою з'явитися до спецслужби.

Надалі шахрай переконав потерпілу, що її кошти необхідно терміново перевірити через нібито можливі зв'язки з державою-агресором. Під час особистої зустрічі жінка передала йому 128 тис. доларів, а також перерахувала на різні банківські рахунки близько 400 тис. грн.

Правоохоронці затримали 36-річного фігуранта та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт передали до суду. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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