В Венгрии провели обыски в офисах партии Орбана "Фидес": оппозиция заявила о политическом давлении

В Венгрии следователи провели обыски в офисах, где размещены серверы оппозиционной партии "Фидес", возглавляемой бывшим премьер-министром Виктором Орбаном. В партии заявили, что действия правоохранительных органов являются попыткой нового правительства прекратить её деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Фидес" сообщила в Facebook.

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В партии заявили, что без предупреждения в центр обработки данных, где размещены ее серверы, прибыли следователи прокуратуры. По утверждению "Фидес", они намеревались изъять всю систему связи и базы данных политической силы.

"Следователи из прокуратуры без предупреждения явились в центр обработки данных, где размещены серверы партии "Фидес", с намерением изъять всю систему связи и базы данных партии. С 1990 года, с момента падения коммунизма, в Венгрии не было подобных прецедентов", - заявили в партии.

В "Фидес" назвали действия властей проявлением "авторитарного режима", который, по их словам, "вышел на новый уровень". Также в партии заявили, что не поддадутся "политическим или юридическим угрозам" и продолжат противостоять правительству партии "Тиса".

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