В Угорщині провели обшуки в офісах партії Орбана "Фідес": опозиція заявила про політичний тиск

В Угорщині слідчі провели обшуки в офісах, де розміщені сервери опозиційної партії "Фідес", яку очолював колишній прем'єр-міністр Віктор Орбан. У політичній силі заявили, що дії правоохоронців є спробою нового уряду припинити її діяльність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це "Фідес" повідомила у Facebook.

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У партії заявили, що без попередження до центру обробки даних, де розміщені її сервери, прибули слідчі прокуратури. За твердженням "Фідес", вони мали намір вилучити всю систему зв'язку та бази даних політичної сили.

"Слідчі з прокуратури без попередження з'явилися в центрі обробки даних, де розміщені сервери партії "Фідес", з наміром вилучити всю систему зв'язку та бази даних партії. З 1990 року, з моменту падіння комунізму, в Угорщині не було подібних прецедентів", – заявили у партії.

У "Фідес" назвали дії влади проявом "авторитарного режиму", який, за їхніми словами, "вийшов на новий рівень". Також у партії заявили, що не піддадуться "політичним чи юридичним погрозам" і продовжать протистояти уряду партії "Тиса".

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