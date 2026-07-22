С начала полномасштабной войны Россия убила 350 деятелей искусства и 137 представителей СМИ, - Минкульт

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 350 деятелей культуры и 137 украинских и иностранных работников СМИ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В ведомстве отметили, что эти цифры свидетельствуют не только о масштабах человеческих потерь, но и о целенаправленном уничтожении украинского культурного сообщества.

"С начала широкомасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года война унесла жизни 350 деятелей искусства и 137 украинских и иностранных журналистов. Эти данные не только свидетельствуют о масштабах потерь, но и напоминают о трагических страницах нашей истории. Так же, как в 20-х – начале 30-х годов ХХ века сталинский режим уничтожил поколение украинских художников, так и сегодня Россия целенаправленно уничтожает культурную элиту Украины", – подчеркнули в министерстве.

Также в Минкульте подчеркнули, что систематические преступления России против журналистов и СМИ представляют серьезную угрозу свободе слова и информационной безопасности, а также подрывают демократические ценности и права человека.

Читайте: Защищая Украину, погиб актер Евгений Бушмакин. ФОТО