Від початку повномасштабної війни Росія вбила 350 митців і 137 медійників, - Мінкульт

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 350 діячів культури та 137 українських і іноземних працівників медіа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

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У відомстві зазначили, що ці цифри свідчать не лише про масштаби людських втрат, а й про цілеспрямоване знищення української культурної спільноти.

"З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року війна забрала життя 350 митців та 137 українських та іноземних медійників. Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х – на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні Росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України", – наголосили у міністерстві.

Також у Мінкульті підкреслили, що систематичні злочини Росії проти журналістів і медіа становлять серйозну загрозу свободі слова та інформаційній безпеці, а також підривають демократичні цінності й права людини.

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