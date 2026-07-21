УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13365 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
7 097 10

Захищаючи Україну, загинув актор Євген Бушмакін. ФОТО

21 липня стало відомо про загибель на війні 45-річного українського військового, актора, зірки фільму "Герой мого часу" Євгена Бушмакіна.

Про це повідомила його подруга, українська режисерка Антоніна Ноябрьова, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За її словами, Євген загинув під час служби, проте деталей кіномисткиня не повідомила. Бушмакіну було 45 років. Ноябрьова розповіла, що її друга мобілізували біля його будинку, а служив він у штурмовій бригаді.

"Він не вмів воювати. Він любив людей і дуже хотів бачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", — написала режисерка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Вільнюсі попрощалися з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, який загинув, захищаючи Україну, - ЗМІ

На фронті загинув актор Євген Бушмакін
На фронті загинув актор Євген Бушмакін

Кіномисткиня зазначила, що всі її професійні досягнення — це їхній спільний шлях, який вони почали з інституту.

Більше про актора

Євген Бушмакін народився в Полтаві. У 2005 році чоловік закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури й мистецтв за спеціальністю режисер, викладач.

Він зіграв головну роль у стрічці "День Незалежності" (2012) — короткометражному трагікомедійному фільмі режисерки Тоні Ноябрьової, для якої ця робота була дебютною у кіно.

Також Євген зіграв головну роль у повнометражному дебюті Ноябрьової — у стрічці "Герой мого часу" (2018). За останній фільм актора номінували на премію "Золота Дзига".

Читайте також: В Одесі від ракетного удару РФ загинула волонтерка Червоного Хреста Олена Архіпова. ФОТО

На фронті загинув актор Євген Бушмакін

Фільми, де зіграв Євген Бушмакін

  • "Фортеця"
  • "Митець"
  • "Кохання та полумʼя"
  • "АТП Перевізники"
  • "Пес Альф"
  • "Батя"
  • "Ти мене любиш?"
  • "Перші дні"
  • "Секс, інста і ЗНО"
  • "Стажист"
  • "Скажене весілля 2"
  • "Ти тільки вір"
  • "Втрачені спогади"
  • "Чуже життя"
  • "Фантом"
  • "Любов без пам’яті"
  • "Герой мого часу"
  • "У полоні брехні" та інші.

Читайте також: Актор та військовий ЗСУ Олексій Наконечний (Артист) загинув у ДТП. ФОТО

Автор: 

актор (149) втрати (4719) війна в Україні (8782)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
показати весь коментар
21.07.2026 16:18 Відповісти
+13
Сумно, як завжди, при звістці про загибель співвітчизника і воїна! Але обурює, коли пані кіномисткиня та інші чомусь вважають, що трактористи, пекарі, юристи, медики та інші представники "прозаїчних" професій більше навчені воювати, аніж люди мистецтва. Оце "не вмів воювати" харить неймовірно! А хто з нас умів воювати до п#дарського вторгнення?
показати весь коментар
21.07.2026 16:40 Відповісти
+7
показати весь коментар
21.07.2026 16:34 Відповісти

Завантаження...

 
 