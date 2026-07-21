Захищаючи Україну, загинув актор Євген Бушмакін. ФОТО

21 липня стало відомо про загибель на війні 45-річного українського військового, актора, зірки фільму "Герой мого часу" Євгена Бушмакіна.

Про це повідомила його подруга, українська режисерка Антоніна Ноябрьова, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За її словами, Євген загинув під час служби, проте деталей кіномисткиня не повідомила. Бушмакіну було 45 років. Ноябрьова розповіла, що її друга мобілізували біля його будинку, а служив він у штурмовій бригаді.

"Він не вмів воювати. Він любив людей і дуже хотів бачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом", — написала режисерка.

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Кіномисткиня зазначила, що всі її професійні досягнення — це їхній спільний шлях, який вони почали з інституту.

Більше про актора

Євген Бушмакін народився в Полтаві. У 2005 році чоловік закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури й мистецтв за спеціальністю режисер, викладач.

Він зіграв головну роль у стрічці "День Незалежності" (2012) — короткометражному трагікомедійному фільмі режисерки Тоні Ноябрьової, для якої ця робота була дебютною у кіно.

Також Євген зіграв головну роль у повнометражному дебюті Ноябрьової — у стрічці "Герой мого часу" (2018). За останній фільм актора номінували на премію "Золота Дзига".

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Фільми, де зіграв Євген Бушмакін

"Фортеця"

"Митець"

"Кохання та полумʼя"

"АТП Перевізники"

"Пес Альф"

"Батя"

"Ти мене любиш?"

"Перші дні"

"Секс, інста і ЗНО"

"Стажист"

"Скажене весілля 2"

"Ти тільки вір"

"Втрачені спогади"

"Чуже життя"

"Фантом"

"Любов без пам’яті"

"Герой мого часу"

"У полоні брехні" та інші.

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