У Вільнюсі попрощалися з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, який загинув, захищаючи Україну, - ЗМІ
У Вільнюсі відбулася церемонія прощання з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, який загинув, воюючи у складі Збройних сил України проти російських окупантів. Вшанувати пам'ять 25-річного військового прийшли десятки людей, серед яких були керівники держави та військового командування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує литовський мовник LRT.
Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас наголосив, що Кайлюс добре усвідомлював значення боротьби України проти російської агресії. За його словами, Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, а й безпеку та незалежність усієї Європи.
Від імені президента Литви Гітанаса Науседи до труни добровольця поклали вінок. У своєму зверненні глава держави зазначив, що Ігнас Кайлюс свідомо обрав шлях боротьби за свободу України, а його мужність, самопожертва та відданість принципам назавжди залишаться прикладом громадянського обов'язку.
Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс назвав загиблого "сміливим і волелюбним молодим чоловіком", який вирішив боротися там, де свобода потребує найбільшої жертви.
Ігнас Кайлюс приєднався до Збройних сил України у лютому 2026 року. Він служив помічником гранатометника у піхотному підрозділі, сформованому переважно з добровольців із Бразилії та Колумбії. Військовий зник безвісти після виходу на бойове завдання 2 червня. Незадовго до втрати зв'язку район його перебування потрапив під російський обстріл, а згодом підтвердилася його загибель.
Кайлюс став третім громадянином Литви, який загинув на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Раніше на фронті загинули литовські добровольці Тадас Тумас та Томас Валентеліс.
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