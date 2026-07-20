У Вільнюсі попрощалися з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, який загинув, захищаючи Україну, - ЗМІ

У Вільнюсі відбулася церемонія прощання з литовським добровольцем Ігнасом Кайлюсом, який загинув, воюючи у складі Збройних сил України проти російських окупантів. Вшанувати пам'ять 25-річного військового прийшли десятки людей, серед яких були керівники держави та військового командування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує литовський мовник LRT.

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Головнокомандувач Збройних сил Литви генерал Раймундас Вайкшнорас наголосив, що Кайлюс добре усвідомлював значення боротьби України проти російської агресії. За його словами, Україна сьогодні захищає не лише власну свободу, а й безпеку та незалежність усієї Європи.

Від імені президента Литви Гітанаса Науседи до труни добровольця поклали вінок. У своєму зверненні глава держави зазначив, що Ігнас Кайлюс свідомо обрав шлях боротьби за свободу України, а його мужність, самопожертва та відданість принципам назавжди залишаться прикладом громадянського обов'язку.

Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс назвав загиблого "сміливим і волелюбним молодим чоловіком", який вирішив боротися там, де свобода потребує найбільшої жертви.

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Ігнас Кайлюс приєднався до Збройних сил України у лютому 2026 року. Він служив помічником гранатометника у піхотному підрозділі, сформованому переважно з добровольців із Бразилії та Колумбії. Військовий зник безвісти після виходу на бойове завдання 2 червня. Незадовго до втрати зв'язку район його перебування потрапив під російський обстріл, а згодом підтвердилася його загибель.

Кайлюс став третім громадянином Литви, який загинув на війні в Україні після початку повномасштабного вторгнення РФ. Раніше на фронті загинули литовські добровольці Тадас Тумас та Томас Валентеліс.

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