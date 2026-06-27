Грузинські добровольці Ігор Бекурашвілі та Георгій Даменія загинули на війні в Україні, - ЗМІ

Двоє добровольців із Грузії загинули під час війни Росії проти України.

Про це повідомляє Sova, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За поширеною інформацією, загинув Ігор Бекурашвілі.

Напередодні також стало відомо про загибель ще одного грузинського бійця - 30-річного Георгія Даменії. Він був родом із Сенакі та останніми роками мешкав в Україні.

Зазначається, що найближчими днями на згадку про загиблих грузинських добровольців відбудуться траурні панахиди.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що під час бойових дій в Україні загинув 25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс.

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