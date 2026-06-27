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Грузинські добровольці Ігор Бекурашвілі та Георгій Даменія загинули на війні в Україні, - ЗМІ
Двоє добровольців із Грузії загинули під час війни Росії проти України.
Про це повідомляє Sova, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
За поширеною інформацією, загинув Ігор Бекурашвілі.
Напередодні також стало відомо про загибель ще одного грузинського бійця - 30-річного Георгія Даменії. Він був родом із Сенакі та останніми роками мешкав в Україні.
Зазначається, що найближчими днями на згадку про загиблих грузинських добровольців відбудуться траурні панахиди.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що під час бойових дій в Україні загинув 25-річний литовський доброволець Ігнас Кайлюс.
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