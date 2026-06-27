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Грузинские добровольцы Игорь Бекурашвили и Георгий Дамения погибли на войне в Украине, — СМИ
Двое добровольцев из Грузии погибли во время войны России против Украины.
Об этом сообщает Sova, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В частности, по распространенной информации, погиб Игорь Бекурашвили.
Накануне также стало известно о гибели еще одного грузинского бойца — 30-летнего Георгия Дамения. Он был родом из Сенаки и последние годы проживал в Украине.
Отмечается, что в ближайшие дни в память о погибших грузинских добровольцах состоятся траурные панихиды.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, чтово время боевых действий в Украине погиб 25-летний литовский доброволец Игнас Кайлюс.
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