Грузинские добровольцы Игорь Бекурашвили и Георгий Дамения погибли на войне в Украине, — СМИ

Двое добровольцев из Грузии погибли во время войны России против Украины.

Об этом сообщает Sova, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В частности, по распространенной информации, погиб Игорь Бекурашвили.

Накануне также стало известно о гибели еще одного грузинского бойца — 30-летнего Георгия Дамения. Он был родом из Сенаки и последние годы проживал в Украине.

Отмечается, что в ближайшие дни в память о погибших грузинских добровольцах состоятся траурные панихиды.

Читайте также: На фронте погиб военнослужащий из Ичкерии Хасан, которого в детстве спасла Украина

Что предшествовало

Ранее сообщалось, чтово время боевых действий в Украине погиб 25-летний литовский доброволец Игнас Кайлюс.

Смотрите также: Защищая Украину, погиб доброволец из Италии Алекс Пинески. ФОТО