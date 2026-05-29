Защищая Украину, погиб доброволец из Италии Алекс Пинески. ФОТО

42-летний гражданин Италии Алекс Пинески, служивший в составе украинских спецподразделений, погиб в войне против России под Лиманом в Донецкой области.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на ассоциацию волонтеров "Мемориал", передает Цензор.НЕТ.

Что известно об итальянце?

Официальных подтверждений обстоятельств смерти Пинески нет, однако в сообщениях, которые распространяются среди сообществ иностранных добровольцев, утверждается, что Пинески погиб 23 мая вместе с побратимами из подразделения Сил беспилотных систем вблизи Лимана.

Контракт он подписал всего несколько месяцев назад.

Воевал на Ближнем Востоке

Алекс Пинески был уроженцем Ла Специи и хорошо известен в Италии как инструктор по тактической подготовке. Он основал учебный центр AP TAC, специализирующийся на "тактическом обучении с огнестрельным оружием".

Пинески известен своим участием в других вооруженных конфликтах. Он рассказывал, что в течение пяти лет, с 2014 по 2019 год, воевал в Сирии и Ираке и был инструктором для курдских военных.

До этого, по его словам, он работал "фрилансером в сфере частной безопасности в Италии и за рубежом", но почувствовал, что хочет "большего" от своей жизни, чтобы пережить "боль" от того, что так и "не смог осуществить мечту постоянно носить армейскую форму".

"Если бы сегодня кто-то спросил меня, почему ты решил воевать, я бы ответил: потому что увидел дело, ради которого стоит рисковать", — говорил он.

Также итальянец был автором мемуаров "Пешмерга: Перед лицом смерти", в которых рассказывал о своем опыте участия в войне и о своем ощущении военного призвания.

В то же время войной в Украине Пинески сначала не интересовался: в 2024 году он говорил, что "не ощущает эту войну как свою".

Пинески стал 11-м гражданином Италии, погибшим на войне в Украине.

