Захищаючи Україну, загинув доброволець із Італії Алекс Пінескі. ФОТО

42-річний громадянин Італії Алекс Пінескі, який служив у складі українських спецпідрозділів, загинув на війні проти Росії біля Лиману на Донеччині.

Про це пише ANSA із посиланням на асоціацію волонтерів "Меморіал", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про італійця?

Офіційних підтверджень обставин смерті Пінескі немає, однак у повідомленнях, які поширюються серед спільнот іноземних добровольців, стверджується, що Пінескі загинув 23 травня разом із побратимами з підрозділу Сил безпілотних систем поблизу Лимана.

Контракт він підписав лише кілька місяців тому.

Воював на Близькому Сході

Алекс Пінескі був уродженцем Ла Спеції та добре відомий в Італії як інструктор з тактичної підготовки. Він заснував навчальний центр AP TAC, що спеціалізується на "тактичному навчанні із вогнепальною зброєю".

Пінескі відомий своєю участю в інших збройних конфліктах. Він розповідав, що протягом п’яти років, від 2014 до 2019 року, воював у Сирії та Іраку та був інструктором для військових-курдів.

До того, за його словами, він працював "фрилансером у галузі приватної безпеки в Італії та за кордоном", але відчув, що хоче "більшого" від свого життя, щоб пережити "біль" від того, що так і "не зміг здійснити мрію постійно носити армійську форму".

"Якби сьогодні хтось запитав мене, чому ти вирішив воювати, я б відповів: тому що побачив справу, заради якої варто ризикувати", - казав він.

Також італієць був автором мемуарів "Пешмерга: Перед обличчям смерті", у яких розповідав про свій досвід участі у війні та про своє відчуття військового покликання.

Водночас війною в Україні Пінескі спершу не цікавився: у 2024 році він казав, що "не відчуває цієї війни як своєї".

Пінескі став 11-м громадянином Італії, який загинув на війні в Україні.

