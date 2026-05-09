60-річний француз Мішель Рюез хоче вступити у ЗСУ та написав листа Зеленському: "Я можу бути корисним"
Француз Мішель Рюез, якому вже 60 років, приїхав до України із бажанням вступити до української армії. Однак центри рекрутингу йому відмовили. Тепер він написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для таких іноземних добровольців.
Про це він розповів у відео DW Україна, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Зазначається, що раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України. Однак, коли йому виповнилося 60, він вирішив долучитися до війська.
Так, француз хотів служити в "Азові" та Третій окремій штурмовій бригаді, але в рекрутингових центрах, до яких він звернувся, йому відмовили через його вік.
"Навіть якщо мені 60, я можу бути бійцем. Усі молоді й старі мусять боротися. […] Я знаю, що ніколи не стану спецпризначенцем. Але я можу бути корисним для української армії", - наголошує Рюез.
Лист Зеленському
Рюез написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити йому та іншим іноземцям, старшим за 60 років, служити в Силах оборони України.
"Будь ласка, пане Зеленський, проведіть паралель. Видайте такий самий указ щодо іноземців. Те, що добре для українців, має бути добре для іноземців", - додає француз.
- Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, який дозволяє громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом у період воєнного стану.
- Строк контракту — один рік, із можливістю укладення нових контрактів. Також у контракті встановлюється випробування терміном два місяці.
Не зрозуміло нахіба гребуть взагалі усіх, хто підлягає, бо багато з них навіть ложку до рота донести не можуть, не кажучи про фізичні навантаження.
Ухилянти тут теж доставили, тепер будуть чекати на iноземних дiдов щоб захищали їх вiд кацапа.