60-річний француз Мішель Рюез хоче вступити у ЗСУ та написав листа Зеленському: "Я можу бути корисним"

Француз Мішель Рюез, якому вже 60 років, приїхав до України із бажанням вступити до української армії. Однак центри рекрутингу йому відмовили. Тепер він написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для таких іноземних добровольців.

Про це він розповів у відео DW Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України. Однак, коли йому виповнилося 60, він вирішив долучитися до війська.

Так, француз хотів служити в "Азові" та Третій окремій штурмовій бригаді, але в рекрутингових центрах, до яких він звернувся, йому відмовили через його вік.

"Навіть якщо мені 60, я можу бути бійцем. Усі молоді й старі мусять боротися. […] Я знаю, що ніколи не стану спецпризначенцем. Але я можу бути корисним для української армії", - наголошує Рюез.

Лист Зеленському

Рюез написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити йому та іншим іноземцям, старшим за 60 років, служити в Силах оборони України.

"Будь ласка, пане Зеленський, проведіть паралель. Видайте такий самий указ щодо іноземців. Те, що добре для українців, має бути добре для іноземців", - додає француз.

