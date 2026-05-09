60-річний француз Мішель Рюез хоче вступити у ЗСУ та написав листа Зеленському: "Я можу бути корисним"

Француз Мішель Рюез

Француз Мішель Рюез, якому вже 60 років, приїхав до України із бажанням вступити до української армії. Однак центри рекрутингу йому відмовили. Тепер він написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити службу для таких іноземних добровольців.

Про це він розповів у відео DW Україна, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зазначається, що раніше Рюез волонтерив для поранених військових та біженців з України. Однак, коли йому виповнилося 60, він вирішив долучитися до війська.

Так, француз хотів служити в "Азові" та Третій окремій штурмовій бригаді, але в рекрутингових центрах, до яких він звернувся, йому відмовили через його вік.

"Навіть якщо мені 60, я можу бути бійцем. Усі молоді й старі мусять боротися. […] Я знаю, що ніколи не стану спецпризначенцем. Але я можу бути корисним для української армії", - наголошує Рюез.

Лист Зеленському

Рюез написав листа президенту України Володимиру Зеленському з проханням дозволити йому та іншим іноземцям, старшим за 60 років, служити в Силах оборони України.

"Будь ласка, пане Зеленський, проведіть паралель. Видайте такий самий указ щодо іноземців. Те, що добре для українців, має бути добре для іноземців", - додає француз.

Топ коментарі
+30
Повага Мішелю!
09.05.2026 15:35 Відповісти
+17
Мішеля Рюеза теба взяти а ЗСУ, хоча б з пропагадистською метою. І дати посаду, яка йому під силу.
09.05.2026 16:05 Відповісти
+13
Ухилянтам на замітку...
09.05.2026 16:15 Відповісти
та воно звісно, що повага. Залишилось знайти того штурмовика, який з ним в парі піде на точку на передок. Він же фізично пораненого побратима не витягне
09.05.2026 15:44 Відповісти
Та це все зрозуміло - навіть українців які НЕ підлягають мобілізації не візьмуть, бо контрактують одних штурмів.
Не зрозуміло нахіба гребуть взагалі усіх, хто підлягає, бо багато з них навіть ложку до рота донести не можуть, не кажучи про фізичні навантаження.
09.05.2026 15:55 Відповісти
він має на увазі бути корисним,а не знайти йому пару на передок-це різні речі
09.05.2026 16:14 Відповісти
там тисяч 30 людей 56-59 років, які хочуть перейти на ту посаду, на якій може бути корисним француз без знання мови.

Шо ви шапіто ліпите ?

Лисого з Кварталу відправте на ЛБЗ
09.05.2026 17:06 Відповісти
Людина пише "я знаю, що нiколи не стану штурмовиком, але можу бути корисним у другiй галузi..." То на вiщо твiй вскукарек?
09.05.2026 16:36 Відповісти
мабуть на те, що ти максимально віддалена від фронту. Там своїх 58-59 річних вдосталь, які мєчтають перейти на другі галузі. Там конкурс 1:300. нАХ ТАМ ФРАНЦУЗ ?
09.05.2026 17:03 Відповісти
Зайви руки, нiколи не чув за таке?
09.05.2026 21:41 Відповісти
то ти мабуть мощний організатор і набираєш по 300 людей закрутити один болт ? Зі свого карману за це платиш ?
10.05.2026 17:57 Відповісти
З твого, ванья.
11.05.2026 01:43 Відповісти
Першим француз,хоча швидко розчарується у своєму рішенні,і щось зовсям ніодного прибульця з близького сходу де зе антидроновий захист протягав?
09.05.2026 15:39 Відповісти
передвиборчі обіцянки Зеленського ?
09.05.2026 15:50 Відповісти
Ооо, молоток!!! Мабуть нащадок не перейо....х біглими каторжниками з кац@..у французів...
09.05.2026 15:55 Відповісти
Пенсия цензора - учитесь! Было бы желание
09.05.2026 15:57 Відповісти
Ну от, рашка наймає фіг знає звідки і перуанців і бразильців і африканців а що Україні не можна таке?
09.05.2026 16:14 Відповісти
Ухилянтам на замітку...
09.05.2026 16:15 Відповісти
Тому і посилаю, бо обидва зяті в окопі, а дочки одна людей лікує, інша дітей вчить. Ще питання є, мудило ухилянтське?
09.05.2026 17:00 Відповісти
Так не продавлюй диван.Он француз проситься,а ти відсидівся.У мене племіник з пороком серця і батьком інвалідом у ремроті вже 2-й рік служить.Міг не йти взагалі.Я з двома контузіями з втратою свідомості не просився на лікарню, більше року воював.
09.05.2026 18:42 Відповісти
Дурбецало. Я нікого нікуди не посилаю, тим паче на смерть. Йти захищати своїх дітей, дружин, батьків, сестер це обов'язок кожного українця який є здоровим та призовного віку. Так, на війні іноді гинуть, на це вона і війна. Але це не значить, що ти 100 відсотково загинеш.
09.05.2026 18:57 Відповісти
Для таких довбодятлів як ти, все одно шо жити у вільній країні шо бути рабом у кацапів. Ви паскуди користуєтесь свободою мислення, свободою висловлювань, мати свою особисту думку і не боятися, що завтра за тобою прийдуть тАвАріщі в цивільному. А нікому і в голову не приходить, що за ці свободи іноді приходиться воювати та їх захищати.
09.05.2026 19:53 Відповісти
Ну якщо ти літній то мандуй до кацапів, чого тут мучишся? Вони тебе обігріють, заспокоють, а як ***** почнеш прославляти то і пенсію хорошу дадуть
09.05.2026 20:07 Відповісти
Найух ти мені всрався, щоб я тобі шось вказував? Просто роблю висновки з всієї тої маячні шо ти верзеш.
09.05.2026 20:32 Відповісти
Ще раз для тупорилих. Я нікуди нікого не посилаю. Посилають командири ЗСУ куди їх мобілізують. Я лишень нагадую молодим, здоровим які думають, що під спідницею пересидять війну і думають що їхніх дітей, жінок та батьків повинен захищати хтось інший, але не вони.
09.05.2026 20:48 Відповісти
Ти взагалі дурбацало, чи намагаєшся прикинутись таким? А мої дочки виконують не менш важливу роботу для суспільства лікування та начання дітей. Щоб таких довбодятлів як ти було менше.
09.05.2026 19:44 Відповісти
Бачу шо ти вже там був Ну коли немає шо сказати то зазвичай бидлота так поводиться як ти. Йди вже пивка сосни. ТЦКівці у вечорі не ходять
09.05.2026 20:04 Відповісти
Ну коли комусь щось пропонують то зазвичай людина має стосовно пропонованого власний досвід. То, я так розумію, що ти там був і тобі не сподобалось? Що ти мені таке пропонуєш...
09.05.2026 20:09 Відповісти
Да, тільки він послужить пів року, не сподобається, і розірве контракт, а якщо ти мобілізується, то до скону.
09.05.2026 16:49 Відповісти
А тебе не цікавить, що зараз думає майже мільйон хлопців та дівчат які зараз захищають Україну, стосовно цього?
09.05.2026 17:33 Відповісти
Я з тих мільйон хлопців та дівчат, і це моє суб'єктивна думка, це раз, в по друге, куди його в 60 років ставити, на яку посаду.
09.05.2026 18:21 Відповісти
І до речі, опинитися в нашій армії, я б ворогу не побажав.
09.05.2026 18:23 Відповісти
А не ти мене звинувачував в тому, що я такий патріот то в 68 років можу піти до ТЦК та мобілізуватись?
09.05.2026 18:49 Відповісти
Мобілізуйся, в чому проблема? Я звинувачую людей, які тут проти мирного врегулювання війни, знаючи наперед, що її продовження лише буде гірше для країни.
09.05.2026 18:55 Відповісти
Ти, мудило, взагалі розумієш про що ти верзеш?
09.05.2026 18:46 Відповісти
Твої зяті так само служать не в окопі!
09.05.2026 19:29 Відповісти
Українським старим нафронтникам на замітку...
09.05.2026 16:29 Відповісти
Для начала переводчиком по теме французской военной технике. Явно за плечами у него опыт есть. Брать надо всех иностранцев, кацапия гребёт почти папуасов, всяких с центральной америки по 1,50 росту перуанцев, эквадорцев и прочих мачо гаучо, всадников без головы! Три раза стрельнул---годится, денег не платить!
09.05.2026 16:48 Відповісти
Переводчиком на что? Он знает украинский или руский?
09.05.2026 16:57 Відповісти
Возможно знает язык, а переводчиком инструкций к технике французской имел в виду. Во всяком случае стоило брать. Мотивация ведь есть у него. Это важнее всего. А может ему и деньги нужны?
09.05.2026 17:09 Відповісти
Пiсля 60 мало хто здатний на щось бiльше нiж кiлька годин копирсатися у моторi Хамвi чi сортувати овочi на кухнi, але як що людина має бажання допомогти їй потрiбно дати таку можливiсть незалежно вiд колiра паспарту.
Ухилянти тут теж доставили, тепер будуть чекати на iноземних дiдов щоб захищали їх вiд кацапа.
09.05.2026 16:55 Відповісти
як там тобі затишно під спідницею баби Анжели ?
09.05.2026 18:49 Відповісти
Які чудові коментарі про ухилянтів від дописувачів з Німеччини та Штатів. Ви приклеєні до своїх диванів? Гайда до України, пістаболи.
09.05.2026 17:53 Відповісти
Teбе захищати?
09.05.2026 21:44 Відповісти
Що таке 60 років , недавно мені минуло 60 , ходжу я пунктиром (тире крапка тире ) який з нього може бути вояк ? ОБУЗА .
09.05.2026 18:56 Відповісти
Не усi ходять пунктиром пiсля 60. Штурмовика з нього вже не буде, а щось копирсати у госпвзводi зможе, i така праця теж потрiбна.
09.05.2026 21:48 Відповісти
Пунктиром - як це ? Пунктиром можна тільки пісяти після 60 -ти. Може все-таки зигзагом, чи по синусоїді будучи під шафе?
10.05.2026 00:23 Відповісти
Начальником складу КЕО
10.05.2026 18:02 Відповісти
 
 